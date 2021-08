Oasis zeigen Trailer zu "Oasis Knebworth 1996"-Doku

Foto: Sony Music

Oasis haben einen Trailer zu ihrer kommenden Dokumentation "Oasis Knebworth 1996" veröffentlicht. Die beschäftigt sich mit ihren legendären Auftritten 1996 im gleichnamigen englischen Dorf - und steht im Zusammenhang mit einem Release der Konzerte als Album und DVD.

Am 10. und 11. August 1996 hatten Oasis im Windschatten ihres Megaseller-Albums "(What's The Story) Morning Glory?" (1995) in Knebworth - gelegen rund 50 Kilometer nördlich von London auf dem Land - zwei Konzerte vor je 125.000 Fans gespielt. Die Shows waren binnen Minuten ausverkauft gewesen, 2,5 Millionen Fans hatten sich um Tickets bemüht - ein bis heute bestehender Rekord in der Geschichte von Open-Air-Konzerten in Großbritannien.

Die denkwürdigen Ereignisse sind in Kürze Thema in der Dokumentation "Oasis Knebworth 1996", die wie bereits angekündigt am 23. September in die Kinos kommen soll . Der Film von Regisseur Jake Scott - unter anderem Musikvideos für R.E.M., Radiohead und Tori Amos - soll laut Pressematerial "die Geschichte dieses Wochenendes und die speziellen Beziehung zwischen Oasis und ihren Fans erzählen, die es möglich gemacht hat". Der Fokus soll da bei auf dem Erleben der Fans vor Ort liegen, ergänzt um Interviews mit der Band und den Organisatoren der Shows. Ein neuer Trailer transportiert angemessen den Größenwahn, der das Projekt umwehte: "This is history, this is history, right here, right now. This is history", schallt es zutreffend von der Bühne.

"Oasis Knebworth 1996" lautet aber nicht nur der Titel der Doku, auch ein gleichnamiger Livemitschnitt der Abende wird am 19. November erscheinen. Die 20 Songs werden auf CD, Vinyl, Digital, DVD/Blu-ray sowie im Rahmen eines Super Deluxe Boxsets zu hören und sehen sein. Fans können ihre Lieblingsvariante bereits vorbestellen.

Video: Oasis Knebworth 1996 (Trailer)