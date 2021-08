Fugazi-Tribute-Album mit La Dispute, Nathan Gray, Into It. Over It und weiteren angekündigt

Den Post-Hardcore-Veteranen Fugazi wird eine Tribute-Compilation gewidmet. Darauf würdigen Künstler wie La Dispute, Into It. Over It und Boysetsfire-Sänger Nathan Gray die Band rund um Frontmann Ian MacKaye. Ein paar Songs stehen bereits als Stream im Netz.

Nachdem Minor Threat-Legende Ian MacKaye schon mit seiner Band Embrace dem späteren Emocore den Weg bereitet hatte, stieß er ab Ende der 80er Jahre mit Fugazi dem Post-Hardcore die Tür auf.

Nun danken es ihm und seiner Band jene, die sich dem Genre später auf eigene Weise gewidmet haben: Mit "Silence Is A Dangerous Sound - A Tribute To Fugazi" erscheint am 1. Oktober via Ripcord eine 43 Coversongs starke Tribute-Compilation. Zu hören sind darauf etwa La Dispute, Into It. Over It und Nathan Gray von Boysetsfire, deren Karrieren allesamt von der Pionierarbeit von Fugazi profitiert haben dürften. Aber auch die Alternative-Rocker Failure, Shai Hulud aus dem Metalcore und etwa Far-Sänger Jonah Matranga sind beteiligt.

"Jede Band auf der Tracklist, unabhängig von Alter und Genre, ist nach meiner Vorstellung in einer ähnlich kleinen Welt aufgewachsen, die so vollständig in [Fugazis] großen Schatten gehüllt war, dass es fast unmöglich war, darin irgendetwas anfangen zu wollen, ohne auch an sie zu denken: Wie haben Fugazi das gemacht, wie würden Fugazi das machen, wie lässt sich Fugazis Verhaltenskodex auf uns heute übertragen", schrieben La Dispute in einem Statement. Fugazi seien ein Einfluss gewesen, der "viel größer und tiefergehender als einfach nur Musik oder Kunst" gewesen sei, "eine der absolut besten Bands ever", weil sie sich stets weiterentwickelt hätten und so auch ein Vorbild für persönliches Wachstum seien.

Auf Bandcamp kann man das Album auf CD und digital vorbestellen, ein Teil der Einnahmen kommt der Tierschutz-Organisation Tribe Animal Sanctuary Scotland zugute.

Einige Beiträge stehen bereits online, La Disputes Cover könnt ihr bei Brooklyn Vegan streamen, das von Into It. Over It bei Consequence Of Sound, das von Nathan Gray bei Idioteq, das von Failure bei Mowno.

Cover & Tracklist: V. A. - "Silence Is A Dangerous Sound - A Tribute To Fugazi"

01. Authority Zero - "Bad Mouth"

02. The Darling Fire - "Reclamation"

03. Dowsing - "KYEO"

04. Belvedere - "Styrofoam"

05. The Last Gang - "Blueprint"

06. Shai Hulud - "Great Cop"

07. Crazy Arm - "Epic Problem"

08. Batteries - "Target"

09. Teenage Halloween - "Reprovisional"

10. La Dispute - "Strangelight"

11. Tsunami Bomb - "Walken's Syndrome"

12. Taking Meds - "Burning"

13. USA Nails - "Caustic Acrostic"

14. Haggard Cat - "Life And Limb"

15. Direct Hit - "Burning Too"

16. Pet Symmetry - "Public Witness Program"

17. Place Position - "Place Position"

18. Chamberlain - "Runaway Return"

19. Viva Belgrado - "Repeater"

20. Frauds - "Cashout"

21. Seas, Starry - "Brendan #1"

22. Couch Slut - "Full Disclosure"

23. Failure - "Waiting Room"

24. Nathan Gray - "Bed For The Scraping"

25. GILT - "No Surprise"

26. Swain - "The Argument"

27. The Hostiles - "Turnover"

28. This Is Hell - "Sieve-Fisted Find"

29. Into It. Over It - "Instrument"

30. LIFE - "And The Same"

31. Big Ups - "Do You Like Me"

32. ZAO - "Guilford Fall"

33. Jonah Matranga - "Suggestion"

34. Heart Attack Man - "Bulldog Front"

35. Sounds Of Swami - "Merchandise"

36. S. T. Manville - "Long Division"

37. BODEGA - "Provisional"

38. Braidedveins - "Oh"

39. STORM{O} - "Break" 40. Wojtek - "Fell, Destroyed"

41. West Thebarton - "Margin Walker"

42. Snapped Ankles - "Give Me The Cure"

43. Before Stories - "Dear Justice Letter"