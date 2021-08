VISIONS Premiere: Elektropunks The Death Set veröffentlichen neue Single "Elefant" mit Musikvideo

Foto: Amy Pollock

Mit dem brachialen "Elefant" liefert das Duo The Death Set einen ersten Vorgeschmack auf "How To Tune A Parrot" - das erste Album der Elektropunks seit zehn Jahren.

2011 waren The Death Set noch mit ihrem dritten Album "Michel Poiccard" Support für die Beatsteaks auf deren Arena-Tour. 2014 folgte eine EP über Steve Aokis Label Dim Mak - dann war erstmal Schluss. Jetzt melden sich die New Yorker mit neuem Song, neuem Album und ordentlich Dampf zurück.

"Ohh Well!": Artsy oder mit Electronica-Elementen verziert ist "Elefant" kaum. Die Leadsingle ist ein Zwei-Minuten-Punk-Brett, treibend, kompakt und auf den Punkt kommend, und lässt auf ein brachiales viertes Album hoffen. Textlich zeigt sich der Song mit Zeilen wie "I got a tattoo of a person getting tattooed/ It's a hipster ouroborus high on ecstasy/ I got a housewife and a housecat and a driveway and a lab rat/ And a peep hole just to watch them breed" humorvoll - komplettiert von rotziger Delivery.

Das Video wurde von Bandgründer Johnny Siera gedreht und zeigt ihn selbst in zwei Versionen. Selbsthass-Johnny säuft, frisst Hotdogs und legt Lines, Selbstliebe-Johnny trinkt Tee, macht Sport, putzt Zähne, meditiert und macht Smoothies aus Heidelbeeren (Superfood!) und zieht so den Hass seiner anderen Hälfte auf sich. Abgerundet wird das Video durch Aufnahmen der schweißtreibenden Shows der Band.

"'Elefant' ist der Lagerhaus-Partystarter", kommentiert die Band. "Eine Ode an den Ort, wo alles begann. Das Video huldigt Filmen, die für uns etwas Besonderes sind und zollt dem sehr reellen, alltäglichen Kampf zwischen Gut und Böse Tribut: Wie man es schafft, nicht jeden Tag aufzuwachen und ein Drecksack zu sein." Gehuldigt wird dabei unter anderem dem Hitchcock-Klassiker "Psycho" und David Lynchs "Blue Velvet".

Das zugehörige neue Album "How To Tune A Parrot" erscheint am 10. September über This Charming Man und kann auf der Labelseite vorbestellt werden.

Video: The Death Set - "Elefant"

Cover & Tracklist: The Death Set - "How To Tune A Parrot"

01. "Overload Damage"

02. "Fall Down"

03. "Bad Decisions"

04. "Elephant"

05. "I'm Sick With It"

06. "Oh My God"

07. "Set For Death"

08. "Best Kept Mess"

09. "Nowhere Is Here"

10. "Closed Eyes"

11. "Mad World" feat. Ho99o9

12. "Remind Me Who's Suffering"

13. "This Enemy Is My Best Friend"