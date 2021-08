Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es The Velveteers, Agapanther und Birth.

The Velveteers

Heimatstadt: Denver, Colorado

Genre: Garage Rock

Für Fans von: The Dead Weather, Sunflower Bean, The Black Keys

Was für eine ungewöhnliche Besetzung: Das Trio The Velveteers besteht aus Sängerin/Gitarristin Demi Demitro und gleich zwei Schlagzeugern: Baby Pottersmith und Jonny Fig. Am 8. Oktober werden die drei endlich ihr Debütalbum "Nightmare Daydream" über Dan Auerbachs Label Easy Eye veröffentlichen, der das Album auch produziert hat. Die Band hat sich bereits 2014 gegründet. Demitro hat schon als Kind durch das Gitarrespielen die Schule vernachlässigt - und einen eigenen Stil entwickelt. Pottersmith und Fig wiederum teilen sich ein gemeinschaftliches Drum-Set. Clips von den mitreißenden Auftritten erreichten Auerbach, der die Band alsbald in sein Studio nach Nashville einlud. "Ich mochte sie sofort", sagt Auerbach. "Sie sind live unglaublich, und ihre Videos sind so kreativ. Und sie klingen einfach so kraftvoll. Jedes Mal, wenn man Schlagzeug auf einer Platte doppelspurig aufnimmt, klingt es so heavy. Wenn man das dann noch mit Demitros Baritongitarre kombiniert, klingt es so bombastisch. Es gibt nichts Vergleichbares."

Bandcamp | Facebook

Video: The Velveteers - "Charmer And The Snake"

Stream: The Velveteers - "This Love Lasted"

This Love Lasted by The Velveteers

Stream: The Velveteers - "Death Hex"

Death Hex by The Velveteers

Agapanther

Heimat: Adelaide, Australien

Genre: Pop-Punk, Emo

Für Fans von: Basement, Citizen, Turnover

Das ist selten: Eine Band aus Australien, die gar nix mit Psych- und Garage-Rock am Hut hat - dafür aber einen Emo-Pop-Punk-Core-Mix amerikanischer Prägung und mit gewissem 90s-Alternative-Einschlag spielt. Das tun Agapanther seit 2018. Seitdem sind zwei Singles und die EP "Overdue" erschienen. Mit "Last Legs" gibt es jetzt auch ein Video zu einem ganz neuen Song. Der dreht sich darum, wie die Geschwister Kyle (Gesang, Gitarre) und Dylan Kenworthy (Gitarrist) als Kinder ihren Hund verloren haben - und sie erstmals mit dem Gefühl der Trauer umgehen mussten.

Facebook | Bandcamp

Video: Agapanther - "Last Legs"

Video: Agapanther - "Vacant"

Stream: Agapanther - "Overdue"-EP

Overdue by AGAPANTHER

Stream: Agapanther - "Dive"

Dive by AGAPANTHER

Stream: Agapanther - "Bug Eyes, Flying High"

Bug Eyes, Flying High by AGAPANTHER

Birth

Heimatstadt: San Diego, Kalifornien

Genre: Prog-Rock

Für Fans von: Emerson, Lake & Palmer, Astra, Deep Purple

Zwei Mitglieder von Birth - Keyboarder, Gitarrist und Sänger Conor Riley sowie Leadgitarrist und Keyboarder Brian Ellis - waren bereits Teil von Astra, einer Prog-Rock-Psych-Band, die ultraauthentisch in den abenteuerlichen musikalischen Welten unterwegs war, für die Roger Dean einst Plattencover designt hat. Zusammen mit Bassist Trevor Mast und auf der Demo-EP Paul Marrone am Schlagzeug haben sie nun Birth gegründet. Deren erste drei Songs in 21 Minuten hinter einem Arik-Roper-Artwork veröffentlicht jetzt das britische Label Bad Omen. Man kann sie aber auch gratis bei Bandcamp runterladen.

Bandcamp | Facebook

Stream: Birth - "Birth"-Demo-EP