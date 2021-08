Danko Jones teilen Video zu "Start The Show", kündigen Online-Release-Shows an

Foto: Dustin Rabin

Das kanadische Rock'n'Roll-Trio Danko Jones wird Ende August sein zehntes Album "Power Trio" veröffentlichen. Davon gibt es den programmatisch betitelten Abschlusssong jetzt als Video zu sehen.

Im Rahmen der Veröffentlichung ihres zehnten Album "Power Trio" am 27. August werden Danko Jones zwei Livestream-Konzerte spielen. Diese sind für Samstag, den 28. August um 20:00 Uhr MEZ angesetzt und werden live aus den Bridgeworks in Hamilton, Ontario übertragen.

Die Band wird nach den Auftritten auch eine Frage-und-Antwort-Runde für die Zuschauer:innen geben. Tickets und Infos finden sich hier.

Nach "I Want Out" im März und "Saturday" im Juni gibt es mit "Start The Show" ab jetzt außerdem einen weiteren Teaser für die neue Platte.

Der Song schließt an elfter Stelle "Power Trio" ab und ist mit knapp über vier Minuten das längste Stück. Das wirkt wie ein augenzwinkerndes Tribute an AC/DC und hat mit Motörhead-Gitarrist Phil Campbell ein Mitglied von einem von Danko Jones' liebsten Power-Trios an Bord. Campbell sorgt für ein Gast-Gitarrensolo.

Das Video dazu ist eine Mischung aus Lyric-Video und Live-Sequenzen von vornehmlich großen Festivalshows, die Danko Jones gespielt haben.

Video: Danko Jones - "Start The Show"

Stream: Danko Jones - "Start The Show"