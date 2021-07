VISIONS Mixtape: "Die besten Riffs aller Zeiten"

In VISIONS 340 küren wir in einem großen Special die 222 besten Gitarren-Riffs der Rockgeschichte und lassen in der Liste auch zahlreiche hochkarätige Musiker zu Wort kommen. Die begleitende Playlist findet ihr hier.

Wie viel ein paar rhythmisch und/oder melodisch prägnante, wiederholte Töne doch bewirken können: Ohne das Riff wäre Rockmusik nie zu jener Macht in der Popkultur geworden, die sie heute ist. Seit mehr als 60 Jahren haben Bands unzählige dieser musikalischen Visitenkarten für ihre Songs kreiert, die im besten Fall in Kopfnicken, Gänsehaut und dieses energetische Kribbeln münden, das wir an Rock so lieben und wegen dem wir immer wieder zu ihm zurückkehren.

In langen Diskussionen haben wir uns in der Redaktion durch hunderte Riffs gewühlt, um schließlich nur die 222 besten in einer Liste zu verewigen. Darin finden sich neben absoluten Riff-Vordenkern wie Black Sabbath oder Led Zeppelin natürlich auch alte VISIONS-Bekannte wie Rage Against The Machine, Queens Of The Stone Age, Monster Magnet und etliche mehr, die Riffs von solcher Strahlkraft geschaffen haben, dass sie bis heute wirken.

50 prall gefüllte Seiten zum Thema findet ihr in VISIONS 340, das es noch bis zum 29. Juli am Kiosk oder online in unserem Shop zu erstehen gibt. Zum Reinschnuppern oder zur Begleitung beim Lesen könnt ihr jetzt die dazu passende Spotify-Playlist hören.

Spotify-Playlist: Die besten Riffs aller Zeiten