VISIONS Premiere: Alternative-Rocker Rooftop Sailors sagen "Fuckyou" zu toxischen Männern

Foto: Valentin Schürch

Mit "Fuckyou" liefert die schweizer Alternative-Rock-Band Rooftop Sailors einen weiteren Vorgeschmack auf das im Herbst erscheinende Debütalbum "Kaleidoscope".

Nach über einem Jahr Pandemie fehlt vielen das Tanzen im Club. Was aber insbesondere dem weibliche Teil der Bevölkerung kaum fehlt, sind ungewollte und übergriffige Avancen auf der Tanzfläche. Den alkoholbefeuerten Paradebeispielen toxischer Männlichkeit schmeißen Rooftop Sailors aus Thun im Berner Oberland ein beherztes "Fuckyou" entgegen.

"Fuck you, you know she doesn't wanna/ Fuck you, you know but still went in for a kiss", skandiert Frontmann Alexander Bartschi in der unverschämt eingängigen Hook der neuen dritten Single - und erinnert dabei etwas an Alex Turner. Der Dancefloor sollte ein sicherer Raum für alle sein. Und genau den befeuern Rooftop Sailors mit einem extrem tanzbaren, hittigen und knallendem Stück Alternative Rock, das den Vergleich mit UK-Größen wie (den frühen bis mittleren) Arctic Monkeys nicht zu scheuen braucht.

Das Statement wird auch in Musikvideo zu "Fuckyou" passend umgesetzt. Keine Band in Sicht, auch sonst nicht viel - dafür aber junge Frauen, die zum Song ausgelassen und in Frieden tanzen können.

Ähnliche Töne schlug bereits die vorangegangene Single "Liqueur" an. Und wenn das bisher veröffentlichte Material ein Anhaltspunkt ist, dann steht mit dem Debütalbum ein amtlich rockendes und im besten Sinne poppiges Werk mit kritischen Texten bei konstanter Coolness an.

"Kaleidoscope" erscheint am 5. November und kann vorbestellt werden.

Video: Rooftop Sailors - "Fuckyou"

Cover & Tracklist: Rooftop Sailors - "Kaleidoscope"

01. "Modern Life"

02. "Empty-Handed Robber"

03. "Man On The Run"

04. "Don"

05. "Money"

06. "Faces: Prologue"

07. "Faces"

08. "Cold Air To Cigarettes"

09. "Fuckyou"

10. "Liqueur"

11. "Die For You"

12. "Mind Like (A) Mine"