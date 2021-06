Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Grace Vonderkuhn, Spacey Jane und Graduating Life.

Grace Vonderkuhn

Heimatstadt: Wilmington, Delaware, USA

Genre: Powerpop, Indierock

Für Fans von: Ted Leo & The Pharmacists, Veruca Salt, Alex Lahey

Dass Grace Vonderkuhn auch mit Band Grace Vonderkuhn heißt, das ist vollkommen gerechtfertigt. Immerhin ist sie Hauptverantwortliche für ihre Musik. Die nimmt sie selbst auf, produziert sie, spielt Gitarre, auch mal Bass, singt und kümmert sich um das Artwork. Zumindest bei ihrem 2018er Debütalbum "Reveries". Da ihr arg deutscher Nachname etwas unhandlich für US-amerikanische Zungen ist, nennt sie sich neuerdings übrigens Grace Koon. Mit Schlagzeuger Dave McGrory und Bassist Brian Bartling hat sie nun ihr zweites Album im Kasten. "Pleasure Pain" (via Sheer Luck) wird am 13. August erscheinen. Koon setzt sich darauf mit ihrem eigenen Kopf auseinander - und dem Weg aus selbigem. Es geht ihr um Selbstbewusstsein und das erkennen der eigenen Verhaltensmuster. Dabei oszilliert ihr Sound zwischen munterem Power-Pop und krachigem Indie.

Bandcamp | Facebook

Stream: Grace Vonderkuhn - "Grace Vonderkuhn"-EP

Grace Vonderkuhn by Grace Vonderkuhn

Album-Stream: Grace Vonderkuhn - "Reveries"

Reveries by Grace Vonderkuhn

Stream: Grace Vonderkuhn - "Put It On Me"

Put It on Me by Grace Vonderkuhn

Spacey Jane

Heimat: Perth & Fremantle, Australien

Genre: Indie, Garage Rock, Pop

Für Fans von: Mona, King Of Leon, Arkells

Indierock mit einem Hang zu unprätentiösem Pop und melancholischem US-Heartland-Sound kann man auch in Australien spielen. Das beweisen seit bereits 2016 Spacey Jane. Die raue Stimme von Sänger Caleb Harper untermalt die Band mit jangelndem, sonnigem Rock. Zwei EPs und das Debütalbum "Sunlight" von 2020 haben sie damit bereits gefüllt. Mit "Lots Of Nothing" hat die vierköpfige Band nun einen ganz neuen Song mit Video veröffentlicht. Ob es der erste Vorbote für das zweite Album ist, das muss erst noch bestätigt werden.

Bandcamp | Facebook

Video: Spacey Jane - "Lots Of Nothing"

Video: Spacey Jane - "Straightfaced"

Video: Spacey Jane - "Good Grief"

Stream: Spacey Jane - "No Way To Treat An Animal"-EP

NO WAY TO TREAT AN ANIMAL by Spacey Jane

Stream: Spacey Jane - "In The Slight"-EP

In the Slight by Spacey Jane

Graduating Life

Heimatstadt: Fresno, Kalifornien, USA

Genre: Emo, Pop-Punk

Für Fans von: Say Anything, Manchester Orchestra, Into It. Over It.

Eigentlich ist "II" (ab dem 9. Juli via Pure Noise) ja bereits das dritte Album von Bart Thompson alias Graduating Life. Er ist der Kopf und das Gesicht hinter der Band - und er hat offensichtlich Humor. Seine Songs sind - ähnlich wie bei Say Anything - eher Hommagen an Emo und Pop-Punk, und immer mit ordentlich Herzblut gespielt und intoniert. Hinter ihm reiht sich mittlerweile eine sechsköpfige Band, die auch mal mit quietschenden Synthesizern und Blasinstrumenten die Songs aufrüscht.

Bandcamp | Facebook

Stream: Graduating Life - "II" (3 Tracks)

II by Graduating Life

Album-Stream: Graduating Life - "Grad Life"

Grad Life by Graduating Life

Album-Stream: Graduating Life - "An Introduction To Rock And Roll"