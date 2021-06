Heavy Psych Sounds veröffentlicht neuen Label-Sampler, exklusive Abo-Beilage in VISIONS

Das italienische Label Heavy Psych Sounds veröffentlicht die siebte Ausgabe des hauseigenen Labelsamplers. Den bekommen VISIONS-Abonnent:innen demnächst kostenlos.

Seit 14 Jahren steht das in Rom ansässige Label Heavy Psych Sounds für genau das, was der Name verspricht. Und veröffentlicht regelmäßig Musik von Schwergewichten aus Stoner und Psychedelic Rock, Sludge und Doom Metal, Retro-Hardrock, Acid- und Space-Sounds.

Auf "Heavy Psych Sounds Volume VII" findet sich eine Auswahl aktueller Veröffentlichungen des Labels, etwa "Sundae Driver", der Opener des aktuellen Bongzilla-Albums "Weedsconsin". "Nothin'", die Debütsingle von Stöner, der neuen Supergroup um die Kyuss-Urgesteine Brant Bjork und Nick Oliveri. Oder die "Lavender Blues"-Single "Blink Of An Eye" von Big Scenic Nowhere.

Die Sampler gehören nicht nur zur Standardbeschallung im firmeneigenen VISIONS-Caddy, die neueste Ausgabe wartet auch als CD-Beilage auf alle, die die am 25. Juni erscheinende VISIONS 340 im Abonnement erhalten. Die ideale Gelegenheit also, bei uns im Shop vorbeizuschauen: Dort erhaltet ihr Informationen zum regulären Jahresabo und unserem monatlich kündbaren Flex-Abo.

"Heavy Psych Sounds Volume VII" ist alternativ auch im Shop von Heavy Psych Sounds oder über Bandcamp erhältlich, liegt Album-Bestellungen bei und ist, sobald das wieder möglich ist, bei Touren von Bands des Labels erhältlich.

Cover & Tracklist: V.A. - "Heavy Psych Sounds Volume VII"

01. 16 - "Death On Repeat"

02. 1782 - "The Chosen One"

03. Acid Mammoth - "Berserker"

04. Acid's Trip - "Faster Chopper Boogie"

05. Big Scenic Nowhere - "Blink Of An Eye"

06. Bongzilla - "Sundae Driver"

07. Cosmic Reaper - "Hellion"

08. Dozer - "Vultures"

09. Grime - "A Piece Of Meat"

10. High Reeper - "Winter King/Devil's Grip"

11. Hippie Death Cult - "Hornet Party"

12. Komatsu - "Stare Into The Dawn"

13. Pink Cigs - "Lazy Lover"

14. Sonic Flower - "Super Witch"

15. Stöner - "Nothin'"

16. Tons - "Chronic Morning Obesity - Pt 1"

17. Wedge - "At The Speed Of Life"