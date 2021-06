Rise Against teilen Video zu "Talking To Ourselves"

Foto: Wyatt Troll

Die Politpunks Rise Against haben mit "Talking To Ourselves" einen weiteren Song ihres Ende der Woche erscheinenden neunten Albums "Nowhere Generation" vorgestellt. Anlässlich der Veröffentlichung gibt es nicht nur Performance-Streams und Aktionen, die Heimatstadt der Band hat sogar einen Ehrentag ausgerufen.

Zur Einstimmung auf die nahende Veröffentlichung von "Nowhere Generation" haben Rise Against nach dem Titeltrack, "Broken Dreams, Inc." und "The Numbers" einen vierten Song namens "Talking To Ourselves" vorgestellt. Sehen könnt ihr ihn zudem auch, dank einer Live-Video-Fassung.

"Ich habe unsere Songs nie als mutig oder kühn wahrgenommen", sagt Rise-Against-Sänger Tim McIlrath über das Stück. "Ich denke, dass sie einfach dem gesunden Menschenverstand entsprechen. Wenn du das Gefühl hast, das niemand dir zuhört, tendierst du dazu, lauter zu reden. Und wenn du das Gefühl hast, dass dich niemand bemerkt, beginnst du, Dinge zu tun, um Aufmerksamkeit zu erregen. Darum geht es in diesem Song."

Den Rest des neunten Albums der seit Anbeginn ihrer Karriere vor 20 Jahren immerzu politisch motivierten und engagierten Band gibt es dann zur Veröffentlichung am kommenden Freitag, den 4. Juni. Anlässlich derer hat die Chicagoer Bürgermeisterin Lori Lightfoot einen "Rise Against Day" ausgerufen. In der sogenannten Windy City gründete sich das Quartett 1999 - zwei der Musiker leben bis heute dort.

Am Freitag um 5PM CST (also 0 Uhr deutscher Zeit in der Nacht zum Samstag) werden Rise Against im Plattenladen Reckless Records im Stadtteil Wicker Park auftreten - beziehungsweise deren Frontmann und Sänger Tim McIlrath solo und akustisch. 50 glückliche Fans, die dort das Album kaufen, bekommen die Chance, dem Auftritt beizuwohnen. Im Anschluss geben Rise Against Autogramme.

Am morgigen Donnerstag (bei uns dann wohl ab 3 Uhr freitagmorgens) werden Rise Against zudem via iHeartRadio eine Album-Release-Party via Youtube feiern. Während derer werden sie neue Musik live spielen und ein Interview geben.

Alles zum neuen Album unserer Titelhelden lest ihr in der aktuellen 339. Ausgabe von VISIONS.

Video: Rise Against - "Talking To Ourselves"

Stream: Rise Against - iHeartRadio Album Release Party