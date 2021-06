Thrash-Metaller Space Chaser teilen epischen SciFi-Clip zu "Remnants Of Technology"

Foto: Michael Baumgärtner

Space Chaser begeben sich in ihrem neuen Video ins All. Der zehnminütige Kurzfilm ist der Vorbote für das dritte Album der Berliner Thrash-Metaller namens "Give Us Life".

Quasi perfekten, traditionsbewussten wie spannenden Thrash spielen Space Chaser seit ihrer Debüt-EP "Decapitron" von 2013. Zwei Alben und eine Split-Platte mit Distillator später steht für die Band das dritte Album an.

"Give Us Life" wird am 16 Juli erscheinen - und zwar erstmals über das Traditionslabel Metal Blade, während die Band zuvor immer über das Münsteraner Label This Charming Man veröffentlicht hat. Dort könnt ihr dennoch eine besonders limitierte Version der neuen Platte im Shop bestellen.

Den ersten Vorboten für das Album gibt es in Form eines fast elfminütigen Kurzfilms. In dem wird die Band von der Erde via einer futuristischen Jukebox in eine Space-Spelunke gebeamt, wie man sie aus "Star Wars" kennt, Anspielungen auf "Terminator" und "Videodrone" inklusive.

Video: Space Chaser - "Remnants Of Technology"