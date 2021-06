King Gizzard & The Lizard Wizard veröffentlichen aktuellen Live-Mitschnitt aus Sydney

Foto: Jason Galea

King Gizzard & The Lizard Wizard haben eine Ende April in Sydney gespielte Show ins Netz gestellt - als Audio- und Videomitschnitt gleichermaßen.

Am 22. April 2021 hatten King Gizzard & The Lizard Wizard in Sydney im dank Hygiene-Maßnahmen - nach eigenen Angaben - Corona-sicheren Enmore Theatre eine Show vor ausgewählten Fans gespielt. Dabei fanden sich unter den 16 Songs schwerpunktmäßig Titel des aktuellen, Ende 2020 beziehungsweise Anfang 2021 in zwei Teilen veröffentlichten Doppelalbums "K.G." / "L.W.". Aber auch die mikrotonalen Abenteuer der australischen Psychrock-Hasardeure kamen nicht zu kurz.

Wer nicht zu den Glücklichen vor Ort gehörte, kann sich die Show nun trotzdem nachträglich ansehen: Auf Youtube steht mittlerweile ein professioneller Videomitschnitt der Show, auf Bandcamp kann man den Auftritt als Audioversion streamen oder gleich kaufen, bei Bedarf inklusive Fan-Shirt. Zudem empfahl die Band Bootleggern freimütig, sie sollten die Show ruhig (auf Vinyl) veröffentlichen und stellten die zugrundeliegenden Dateien dafür wie gewohnt auf ihrem eigenen Bootlegger-Portal online.

Kürzlich hatten King Gizzard mit "Live In Melbourne '21" bereits ein im Februar in ihrer Heimatstadt aufgenommenes Konzert veröffentlicht.

Am 11. Juni erscheint dann schon das bereits 18. Studioalbum der Band, "Butterfly 3000". Das soll eher psychedelisch verträumt ausfallen und damit an Platten wie "Gumboot Soup" (2017) oder "Paper Maché Dream Balloon" (2015) anknüpfen.

Konzerte außerhalb von Australien hat die manische Liveband um Stu Mackenzie aktuell erst wieder für Sommer/Herbst 2022 angesetzt.

Video: King Gizzard & The Lizard Wizard - "Live In Sydney '21" (komplette Show)

Facebook-Post: King Gizzard & The Lizard Wizard über ihre neue Show