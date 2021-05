Jim Ward (Sparta, At The Drive-In) veröffentlicht neue Single mit War On Women

Foto: Christ Chavez

Sparta-Frontmann Jim Ward präsentiert den zweiten Vorgeschmack auf sein neues Solomaterial. Für das dynamische "I Got A Secret" erhielt er Unterstützung von War-On-Women-Sängerin Shawna Potter.

Jim Ward war nach seiner Beschäftigung als Gitarrist von At The Drive-In bisher vor allem als treibende Kraft von Sparta in Erscheinung getreten. Nach einigen Solo-Gehversuchen auf mehreren Akustik-EPs in den vergangenen Jahren steht in Kürze nun das erste eigene Soloalbum "Daggers" in LP-Länge an.

Wie die erste Single "Paper Fish" und nun auch "I Got A Secret" vorgeben, wird der US-Amerikaner auf seinem Debüt im Gegensatz zu seinen reduzierten EPs wieder lauter. "Paper Fish" als mitreißender Emorock-Track schlägt im Vergleich zum neuen Song da sogar noch ein gemächlicheres Tempo an.

Auf "I Got A Secret" dreht sich alles um ein raues Rock'n'Roll-Riff, das Ward von der ersten Sekunde an mit viel Distortion durch den Song rotieren lässt. "Das Riff war eins der ersten, das ich für 'Daggers' schrieb, und es sollte die Richtung für die ganze Platte vorgeben: Es sollte roh, wütend und kompromisslos werden", beschreibt Ward den Gitarrensound selbst.

Die Treibkraft des Sounds wird vor allem durch den Gesang von War On Women-Sängerin Shawna Potter verstärkt. Für Ward habe sie eine unglaubliche Power in den Song mit eingebracht. In einem Call-&-Response-Rhythmus schreien Potter und Ward sich die Lyrics entgegen und klingen dabei trotzdem ähnlich melodisch wie Freddie Mercury und Roger Taylor auf Queens "Coming Soon". Auch klanglich erinnert "I Got A Secret" ein wenig an die Rock'n'Roll Tracks auf "The Game".

Im Musikvideo zum Song demonstrieren Ward und Potter ihre Dynamik und singen die Lyrics zwischen bunten und verschwommenen Überblendungen direkt in die Kamera.

Darüber hinaus sprechen die beiden morgen ab Mitternacht auf Wards Instagram-Kanal über den Song. Das vollständige Album "Daggers" erscheint dann am 11. Juni über Dine Alone und kann auf der Label-Webseite vorbestellt werden.

Video: Jim Ward - "I Got a Secret" (feat. Shawna Potter)

Stream: Jim Ward - "I Got a Secret" (feat. Shawna Potter)