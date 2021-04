Nine Inch Nails arbeiten an neuen Songs

Im Zuge seines erneuten Soundtrack-Oscar-Gewinns hatte Trent Reznor auch gute Nachrichten für Fans der Nine Inch Nails: Mit seinem Partner Atticus Ross will er nun als nächstes neue Musik seiner Band in Angriff nehmen.

In der Nacht zu Montag hatten Reznor und sein Kreativ-Kollege Ross für ihren Soundtrack zum Pixar-Film "Soul" den Oscar für den besten Film-Score erhalten. Zuvor hatten sie dafür auch schon einen Golden Globe entgegennehmen dürfen - und es war nach ihrem Soundtrack für "The Social Network" (2010) schon ihr zweiter Oscar-Gewinn in der Kategorie.

Im Pressegespräch nach der Preisverleihung machte Reznor dann deutlich, das sein nächstes Projekt nun wieder die Nine Inch Nails seien. Auf die Frage, wie Ross und Reznor ihren Band-"Dayjob" von ihren Soundtrack-Arbeiten trennen würden und ob neues Material der Nine Inch Nails in Arbeit sei, sagte Reznor: "Als wir vor zehn Jahren 'The Social Network' gemacht haben, was auch die erste Filmarbeit von Atticus und mir war, war das eine tolle Erfahrung. Wir sind inspiriert und energiegeladen da rausgegangen, wir hatten in einem Medium gearbeitet, das wir nicht kannten, und viel dabei gelernt, sodass wir das Gefühl hatten: Lass uns eine Nine-Inch-Nails-Platte machen, lass uns auf Tour gehen! Seitdem haben wir versucht, es immer wieder aufzulockern, also mal Rockmusik zu machen und dann wieder Film-Arbeit."

Diese Arbeitsweise diktiere nun quasi den nächsten logischen Schritt: "Gerade haben wir mit 'Watchmen', 'Mank' und 'Soul' drei größere Filme in Folge gemacht. Eigentlich sollten wir nun auf Tour sein, aber Covid hat das verhindert. Wir planen aber, schnellstmöglich an Material für Nine Inch Nails zu arbeiten, quasi schon ab morgen."

Nachdem Nine Inch Nails im Frühjahr 2020 die beiden Ambient-Feldversuch-Alben "Ghosts VI: Locusts" und "Ghosts V: Together" and ihre Fans verschenkt hatten, kündigten sie schon nach Beginn der Pandemie an, die Zwangspause für die Arbeit an neuen Songs nutzen zu wollen.

Die Band war Ende 2020 in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen worden.

Video: Trent Reznor über Pläne für neue Musik der Nine Inch Nails