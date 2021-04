Godspeed You! Black Emperor kündigen Welttour an

Foto: Yannick Grandmont (2010) / CTS Records

Die Post-Rock-Größen Godspeed You! Black Emperor haben eine Tour angekündigt. Auch in Europa wird die kanadische Band Anfang 2022 einige Shows spielen.

Wer nicht den Weg in die Benelux-Staaten oder nach Frankreich machen will, kann Godspeed You! Black Emperor im Januar/Februar auch in heimischen Gefilden live erleben: Vier Konzerte haben die Post-Rock-Könner in Deutschland und der Schweiz angesetzt. Unten findet ihr die Termine, Tickets gibt es auch bei Eventim. Zur Tour veröffentlichte die Band auch einen Video-Trailer.

Godspeed You! Black Emperor hatten vergangene Woche ihr neues Doppelalbum "G_d's Pee At State's End!" veröffentlicht. Schon vor dem Release konnten Fans die neuen Songs in einem "visuellen Album-Event" erleben.

"Luciferian Towers", der Vorgänger von "G_d's Pee At State's End!", stammt von 2017.

Video: Godspeed You! Black Emperor

Live: Godspeed You! Black Emperor

28.01. Bern - Dachstock

31.01. Karlsruhe - Substage

01.02. Köln - Kantine

02.02. Berlin - Festsaal Kreuzberg