VISIONS Premiere: Göteborger Garagerocker Acid's Trip teilen neuen Song "Just A Man"

Acid's Trip stellen mit "Just A Man" eine neue Single von ihrem Debütalbum "Strings Of Soul" vor. Die Schwed:innen präsentieren sich dort mit großer 70s-Schlagseite und lockerem Gitarrenspiel à la Thin Lizzy oder Lynyrd Skynyrd so zeitlos wie traditionsbewusst.

Die erst 2018 gegründete Band um die ehemalige Honeymoon Disease-Gitarristin Acid spielt dabei nach nur einer Twelve-Inch auf ihrem Debütalbum so weit zurückgelehnt und gleichzeitig treibend wie Lynyrd Skynyrd Mitte der 70er. Deren Geist atmet die Single "Just A Man" mit sonnigem Vibe, Cowbell und geschmackssicheren Gitarrenlicks durch und durch.

Auf "Strings Of Soul" bleibt das Gaspedal aber trotz aller Lässigkeit mit Songs wie dem Fan-Favoriten "Faster, Chopper, Boogie" und entsprechender Thematik durchgedrückt. Acid variiert dabei zwischen melodischem Gesang und Rauch-und-Whiskey-Rauheit. Produziert wurde das Album von Ola Orsfjord, der sonst Metalbands wie Primordial oder Tribulation den passenden Sound auf den Leib schneidert, Acid's Trip auf "Strings Of Soul" aber den nötigen warmen Klang verleiht - mit Hammond-Orgel, Tamburin und allem, was das Classic-Rock-Herz begehrt.

"Strings Of Soul" erscheint am 7. Mai über Heavy Psych Sounds und kann auf der Labelseite vorbestellt werden.

Stream: Acid's Trip - "Just A Man"

Cover & Tracklist: Acid's Trip - "Strings Of Soul"

01. "Prelude"

02. "Strings Of Soul"

03. "The Kiss Riff"

04. "No More Fucks"

05. "High Time"

06. "Just A Man"

07. "Faster, Chopper, Boogie"

08. "Creature Of The Lagoon"

09. "Get It Right"

10. "Delusions Of Grandeur"

11. "If Only (I Were The Only)"

12. "Hell Or High Water"