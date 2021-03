Cypress Hill veröffentlichen neue Single "Champion Sound"

Die HipHop-Veteranen Cypress Hill haben eine neue Single veröffentlicht. "Champion Sound" setzt den benebelten Trademark-Sound der Band fort - und könnte Fans von Videospielen schon bekannt vorkommen. Derweil planen Cypress Hill auch ein Konzert, bei dem sie sich zusammen mit den Fans die "grüne Brille" aufsetzen wollen.

"Champion Sound" balanciert sich zwischen nachdrücklichen Raps, leicht abgehakten Beats und einer benebelten Melancholie aus. Im Video zum Track ist in einem Baseball-Videospiel auch ein Spieler im Cypress Hill-Jersey zu sehen - nicht ohne Grund: Der Track war kürzlich bereits auf dem Soundtrack zum Spiel "R.B.I. Baseball 21" zu hören gewesen, dem achten Teil der Serie die von der Major League Baseball in den USA entwickelt wurde.

"Wir freuen uns sehr darauf, unseren Fans einen Vorgeschmack auf das zu geben, woran wir seit 'Elephants On Acid' gearbeitet haben", so Rapper B-Real zum Release. "Wir können es kaum erwarten, dass ihr alle hört, was als nächstes kommt." Das erwähnte Album hatten Cypress Hill 2018 veröffentlicht, parallel war B-Real auch Teil der Crossover-Supergroup Prophets Of Rage mit Mitgliedern von Public Enemy und Rage Against The Machine gewesen. Die Band hatte sich 2020 jedoch angesichts der bevorstehenden Live-Reunion von letzteren aufgelöst, sodass B-Real nun wieder voll für Cypress Hill verfügbar sein dürfte. Ob nach der Single auch ein neues Album der Hip-Hop-Formation schon bald erscheinen wird, ist noch nicht gesichert.

Fest steht dagegen ein besonderes Streaming-Event von Cypress Hill: Am 20. April, dem Welt-Kiffertag, wird die Band eine Show im Roxy in Los Angeles spielen und übertragen. Tickets gibt es bei nocapshows.com, los geht das Konzert hierzulande in der Nacht vom 20. auf den 21. April um 2 Uhr nachts. Merchandise kann man wie gewohnt ebenfalls dazubuchen, wer sich stilgerecht in Stimmung bringen will, zahlt einen Aufpreis und nimmt schon 40 Minuten früher an einer "Smoke Session" mit der Band Teil, bei der vermutlich nicht nur Tabak gefragt ist.

Video: Cypress Hill - "Champion Sound"