Mike Patton singt "Teenage Mutant Ninja Turtles"-Theme

Cowabunga! Ausnahmesänger Mike Patton (Faith No More, Mr. Bungle, Tomahawk, Fantômas) ist nun Teil des "TMNT"-Kanons. Er singt den Titelsong für das neue Side-Scroller-Spiel "Shredder's Revenge".

"Shredder's Revenge" ist mit seiner Pixel-Grafik im Stil alter Arcade-Klassiker gehalten und wurde mit einem neuen Reveal-Trailer nun erstmals vorgestellt. Als Leonardo, Raphael, Michelangelo und Donatello prügelt man darin dem Superbösewicht Shredder und seinen Untertanen die virtuelle Seele aus dem Leib. Im Trailer erklingt dazu Mike Pattons Version des berühmten "TNMT"-Intros. Das Spiel soll auf PC und auf Konsolen erscheinen, einen Releasetermin gibt es aber noch nicht.

Als Videospielfan ist Patton bereits öfter in Spielen zu hören gewesen, etwa in der Reihe "The Darkness" als die gleichnamige dämonische Kraft, die dem Spieler wahnsinnige Dinge in den Kopf schreit. Geräusche kann er auch gut - etwa als knurrender Wutkern in "Portal" oder als Zombiehorde in "Left 4 Dead".

Auch mit seinen vielen Bandprojekten bleibt Patton äußerst umtriebig. Im vergangenen Jahr veröffentlichte er mit seiner alten Metal-Band Mr. Bungle eine neu eingespielte Version ihres 1986er Demos "The Raging Wrath Of The Easter Bunny", 21 Jahre nach dem letzten Studioalbum der Band. Außerdem coverte er mit Mitgliedern der Stormtroopers Of Death deren "Speak English Or Die" und veröffentlichte mit dem Elektromusiker Anthony Pateras als Tētēma das Album "Necroscape".

Dieses Jahr geht es ähnlich produktiv weiter: Am 26. März erscheint mit "Tonic Immobility" das heiß erwartete fünfte Tomahawk-Album. Mit "Business Casual" und "Dog Eat Dog" gibt es schon zwei Songs daraus zu hören.

Video: Trailer zu "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge"