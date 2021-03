VISIONS Premiere: Hardcore-Newcomer Jumpcut zeigen Video zu neuem Song "Ghosts"

Mit ihrem dynamischen Sound aus Melodic-Hardcore- und Metal-Einflüssen halten Jumpcut mit der neuen Single "Ghosts" die Erinnerungen an den Moshpit frisch. Bei uns könnt ihr schon heute das Video zu dem schlagkräftigen Song sehen.

Die 2017 gegründeten Jumpcut stellten sich Ende des vergangenen Jahres mit ihrer Debüt-EP "Forever Today" vor - mit welcher die Paderborner gleich in unserer Newcomer-Rubrik "Up & Coming" in VISIONS 333 landeten.

Die als Teil des "Keine Stadt für Niemand"-Kollektivs in der DIY-Szene fest verwurzelten Jumpcut haben sich größtenteils bei ihrer Arbeit im Kino kennengelernt und daher stammt auch der Bandname passenderweise von der dynamischen Bildsprung-Schnitttechnik, die mit klassischen Kontinuitäts-Regeln bricht und Aufmerksamkeit auf sich ziehen soll.

Auch ihr energiegeladener Hardcore-Sound, der stellenweise an Comeback Kid, Counterparts oder Madball erinnert, bricht mit Konventionen und so lassen Jumpcut auf "Ghosts" immer wieder mit melodischen Bridges und Growls Metal-Elemente einfließen.

Das Video zu "Ghosts" wurde in einer mittelalterlichen Kirche gedreht und unterstreicht mit krassen Schnitten und unbehaglichen Nahaufnahmen von Heiligenstatuen und der Band den düsteren Grundton des gesellschaftskritischen Songs. Jumpcut wollen damit auf die Ungerechtigkeiten bei der Wohlstandsverteilung in unserer Gesellschaft aufmerksam machen. Die Single soll deshalb einem guten Zweck dienen: Ab morgen könnt ihr den Song für 2 Euro oder mehr via Bandcamp kaufen, die Erlöse spendet die Band an einen Paderborner Verein, der unter anderem mit der Aktion "PaderMahlzeit" bedürftige Menschen in der Corona-Pandemie unterstützt.

Video: Jumpcut - "Ghosts"