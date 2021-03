Rock am Ring und Rock im Park finden 2021 nicht statt

Nach Hurricane und Southside erwischt es den nächsten Platzhirsch: Auch Rock am Ring und Rock im Park werden 2021 nicht stattfinden - die Pandemie erlaube laut den Organisatoren nach wie vor keine langfristige Planung.

Zeitgleich mit der Absage des Hurricane & Southside Festivals 2021 und des Deichbrand Festivals verkündeten auch Rock am Ring und Rock im Park, dass sie ihren Termin Mitte Juni in diesem Jahr nicht halten können und die Events canceln müssen. "Schweren Herzens müssen wir heute bekanntgeben, dass Rock im Park und Rock am Ring 2021 wie schon im letzten Jahr aufgrund von Covid-19 abgesagt werden müssen", hieß es in einer Pressemitteilung. Wegen "der weiterhin unsicheren Infektionslage und der Verlängerung der 'epidemischen Lage mit nationaler Tragweite' durch den Bundestag bis mindestens Ende Juni sind Festivals in dieser Größenordnung in der nächsten Zeit einfach nicht durchführbar."

Statt vom 11. bis 13. Juni 2021 würden beide Festivals nun vom 3. bis zum 5. Juni 2022 stattfinden. In wenigen Wochen soll eine Online-Plattform starten, mit der Fans wie bereits im letzten Jahr unkompliziert ihre Tickets für 2021 in Tickets für 2022 tauschen können sollen. Nach einer Umtauschphase hätten all jene Gelegenheit ihre Tickets zurückzugeben und ihr Geld wiederzubekommen, die 2022 nicht dabei sein können oder wollen. Weitere Infos zu all dem soll es in Kürze auch in den FAQs auf den Websites von Rock am Ring und Rock im Park nachzulesen geben. Infos zum Line-up des kommenden Jahres sollen ebenfalls bald folgen.

In den vergangenen Wochen hatten schon international Platzhirsche wie Download, Hellfest, Primavera Sound oder Glastonbury den Festivalsommer 2021 wegen der andauernden Pandemie aufgeben müssen.

In Großbritannien hatten kürzlich einige Festivals Rekordverkäufe verzeichnet, nachdem die britische Regierung eine Lockerung sämtlicher Corona-Beschränkungen bis Ende Juni in Aussicht gestellt hatte. Ob diese jedoch wirklich stattfinden können, bleibt unsicher.

Live: Rock am Ring 2022

03.-05.06.2022 Eifel - Nürburgring

Live: Rock im Park 2022

03.-05.06.2022 Nürnberg - Zeppelinfeld