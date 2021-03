Newsflash (Godspeed You! Black Emperor, The Dirty Nil, Metallica u.a.)

Neuigkeiten von Godspeed You! Black Emperor, The Dirty Nil, Metallica, Julien Baker, Acid Blood, Mdou Moctar, Pom Pom Squad und einem Cardiacs-Tribute.

+++ Godspeed You! Black Emperor haben das neue Doppelalbum "G_d's Pee At State's End!" für den 2. April angekündigt. Das kanadische Post-Rock-Kollektiv schrieb die Platte laut eigenen Angaben noch auf Tour 2019 und nahm sie später maskentragend auf. "Dieses Album handelt von uns allen, die auf das Ende warten. Alle aktuellen Regierungsformen sind gescheitert. Dieses Album handelt von uns allen, die auf den Anfang warten und ist geprägt von folgenden Forderungen: Leert die Gefängnisse, nehmt der Polizei die Macht und gebt sie den Nachbarschaften, die sie terrorisieren. Beendet endlose Kriege und alle anderen Formen von Imperialismus. Besteuert die Reichen bis sie verarmt sind." "G_d's Pee At State's End!" erscheint als Doppelalbum auf einer Twelve- und einer Ten-Inch. Die Tracklist erweckt den Eindruck, als solle man zuerst die A-Seiten der Twelve- und Ten-Inch hören und anschließend in gleicher Reihenfolge ihre B-Seiten. Die Songs auf der Twelve-Inch sind jeweils rund 20 Minuten lang. Einen ersten Höreindruck gibt es noch nicht, nur einen einminütigen Teaser-Trailer mit einer Geräuschecollage. 2017 war das bislang letzte Album "Luciferan Towers" erschienen.

Cover & Tracklist: Godspeed You! Black Emperor - "G_d's Pee At State's End!"

01. "A Military Alphabet (Five Eyes All Blind) (4521.0kHz 6730.0kHz 4109.09kHz) / Job's Lament / First Of The Last Glaciers / Where We Break How We Shine (Rockets For Mary)"

02. "Fire At Static Valley"

03. "'Government Came' (9980.0kHz 3617.1kHz 4521.0 kHz) / Cliffs Gaze / Cliffs' Gaze At Empty Waters' Rise / Ashes To Sea Or Nearer To Thee"

04. "Our Side Has To Win (For D.H.)"

+++ The Dirty Nil haben ein Video zu ihrem Song "Elvis '77" veröffentlicht. Dafür kompilierten die kanadischen Punkrocker lustige Clips von Fans - den sogenannten Nillionaires. Herausgekommen ist ein sympathisches Chaos ohne erkennbaren roten Faden. Der Song stammt vom aktuellen Album "Fuck Art". Es ist das vierte offizielle Musikvideo zur Platte, die anderen drei gehören zu den Songs "Done With Drugs", "Blunt Force Concussion" und "Doom Boy".

+++ Metallica haben den 35. Geburtstag ihres 1986er Albums "Master Of Puppets" mit einer "Battery"-Performance gefeiert. In der Late Show von US-Moderator Stephen Colbert spielten sie den Opener ihres Meisterwerks, allerdings ohne das epische Intro. Erst vor ein paar Wochen waren sie in der Sendung als Special-Guests zum Superbowl. Aktuell arbeitet die Metal-Band am Nachfolges des bislang letzten Albums "Hardwired...To Self-Destruct". Laut neuestem Update von Drummer Lars Ulrich geht der Prozess jedoch eher schleppend voran, obwohl sie "tonnenweise Material" angesammelt haben.

+++ Auch Julien Baker war im Late-Night-TV für eine Performance zu Gast. In der Show von Moderator Seth Meyers spielte sie in voller Bandbesetzung den "Little Oblivions"-Song "Hardline". Am 25. März stellt die Singer/Songwriterin ihr kürzlich erschienenes drittes Album im Rahmen eines Livestream-Konzerts vor.

+++ Schon am kommenden Samstag dagegen gibt es einen Konzert-Livestream von Acid Blood. Die Rumpel-Hardcore-Punks aus Umeå um AC4-Gitarrist Karl Backman und Sängerin Jojo Anderbygd tritt im Rahmen des online ausgerichteten spanischsprachigen Festivals Algoderock auf, bei dem außerdem weitere Bands aus Europa und Süd- und Mittelamerika spielen werden. Der Livestream startet am 6. März um 18 Uhr via Facebook.

+++ Mdou Moctar hat das neue Album "Afrique Victime" angekündigt und mit "Tala Tannam" eine zweite Single daraus veröffentlicht. Der in Nigeria basierte Tuareg ist jetzt bei Matador unter Vertrag und wird dort am 21. Mai den Nachfolger zu "Ilana (The Creator)" herausbringen. Das Video zu "Tala Tannam" entstand in und um die nigerianische Hauptstadt Niamey herum und in Dörfern der Region Dosso. "Im Song geht es um Liebe und wir wollten die Liebe in Freundschaften und die Liebe von Nigeria zeigen", so Moctars Bassist Mikey Coltun. Moctar gehört neben Tinariwen und Bombino zu den in westlichen Kreisen bekanntesten Vertretern des Tishoumaren, auch bekannt als Desertblues oder Sahara-Rock.

Cover & Tracklist: Mdou Moctar - "Afrique Victime"

01. "Chismiten"

02. "Taliat"

03. "Ya Habibti"

04. "Tala Tannam"

05. "Untitled"

06. "Asdikte Akal"

07. "Layla"

08. "Afrique Victime"

09. "Bismilahi Atagah"

+++ Pom Pom Squad haben einen Plattenvertrag bei City Slang unterschrieben und dort den neuen Song "Lux" veröffentlicht. Das irgendwo zwischen Indie und Grunge angesiedelte Projekt von Mia Berrin hatte bisher zwei EPs vorgelegt - zuletzt 2019 "Ow". Nun darf man bei City Slang auf mehr hoffen - offiziell angekündigt ist aber noch nichts. "Lux" ist ein stürmischer, noisiger Vorbote für das, was noch kommt. Der Text und auch das Musikvideo sind inspiriert vom Roman "The Virgin Suicides" und dem darauf basierenden Film von Sofia Coppola, der hier in einigen Szenen direkt referenziert wird.

+++ Im Juli 2020 war Cardiacs-Frontmann Tim Smith gestorben und hinterließ ein großes Loch in der Prog-Welt - und darüber hinaus. Der Einfluss seiner Band ist nicht zu unterschätzen, wie auch dieses neue Tribute-Cover von "Tarred And Feathered" zeigt: Beteiligt haben sich Mitglieder verschiedener Bands wie Voivod, Municipal Waste, Napalm Death, Child Bite und Smiths Bruder Jim, der bei den Cardiacs Bass spielte. Im Interview mit Decibel erklären sie ihre Beweggründe.

