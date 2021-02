VISIONS trauert um Dirk Siepe

In tiefer Trauer müssen wir den Tod von Dirk Siepe bekanntgeben.

Dirk war VISIONS seit den frühen 90ern eng verbunden, als Redakteur, Chefredakteur und zuletzt als Autor.

Bands wie Kyuss, Queens Of The Stone Age, Turbonegro, Gluecifer oder The Hellacopters fanden vor allem durch seinen Einsatz in unser Heft, neben zahlreichen Newcomern, für die er immer ein großes Herz hatte. Bis zum Schluss war Dirk ein Autor, der seiner Leidenschaft für den Rock'n'Roll mit großem Engagement folgte.

Er starb im Februar nach längerer schwerer Krankheit. Gute Reise, Dirk - wir werden dich sehr vermissen!

Ein Nachruf folgt in Kürze.