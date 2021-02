Draußen! Die Alben der Woche

Freitag ist Plattentag - und wir stellen euch wie gewohnt die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche vor. Mit Mogwai, The Hold Steady, Smith & Burrows, Camera, Lizzard, EUT und Parkwalker.

Platte der Woche: Mogwai - "As The Love Continues"

Mit "As The Love Continues" ist es den schottischen Post-Rockern gelungen, ihr beeindruckendes Portfolio weiter auszubauen. Darauf geht es unter Einsatz von krachenden Breitwandgitarren gewohnt stimmungsvoll und cineastisch her. In dem bewegenden "Ritchie Sacramento" tritt Frontmann Stuart Braithwaite stimmlich in den Mittelpunkt und sinniert über verlorene Freunde. Auf diese Weise zollen Mogwai dem verstorbenen Silver Jews-Musiker David Berman Tribut.

The Hold Steady - "Open Door Policy"

The Hold Steady klingen auf ihrem neuen Album melancholischer als sonst. Der ruhige Indie-Sound wird vpn Keyboarder Franz Nicolay zusammengehalten und sogar Bläser kommen zum Einsatz. In den Texten beweist sich Sänger Craig Finn erneut als herausragender Geschichtenerzähler.

Smith & Burrows - "Only Smith & Burrows Is Good Enough"

Vor 15 Jahren legten Editors-Sänger Tom Smith und Ex-Razorlight-Drummer Andy Burrows bei einer Glastonbury-Aftershow-Party den Grundstein ihrer kongenialen Zusammenarbeit. Zehn Jahre nach dem weihnachtlichen Debüt "Funny Looking Angels" folgt nun ein unprätentiöser Nachfolger mir reichlich Pop-Appeal.

Camera - "Prosthuman"

Fünftes Album, fünfte Besetzung! Schlagzeuger und Camera-Mastermind Michael Drummer zeigt sich beständig und lässt mal wieder fleißig das Personal rotieren. Erfrischend unbeständig ist jedoch ihr treibender Neo-Kraut-Sound, denn Camera zeigen sich diesmal von einer überraschend trippigen Seite inklusive Reggae-Experimenten.

Lizzard - "Eroded"

Lizzard sind bisher eher unter dem Radar geflogen, doch das soll ihr viertes Album ändern: Mit Pelagic sind sie bei einem neuen Label untergekommen und auf "Eroded" überzeugt die britisch-französische Band mit ihrem mitreißenden Spagat aus Alternative- und Progrock.

EUT - "Party Time"

Die Niederländer EUT orientieren sich an poppigen Sounds, trotzdem schwingt stets eine deutlich vernehmbare Punk-Attitüde mit. Die Texte rund um Liebe, Sex und Einsamkeit sind frei von Klischees und haben ordentlich Tiefgang. Das gepaart mit einer Menge Ohrwurm-Potenzial macht "Party Time" aus - und dürfte der Indie-Band viele neue Fans bescheren.

Parkwalker - "Distant Phenomena"

Bei Parkwalker aus Karlsruhe und Stuttgart ist der Name Programm: Ihr lockerer Emo-Slowcore-Mix weckt eben jene Assoziationen an einen Spaziergang an der frischen Luft. Frontmann Nicola Mingirulli sorgt mit sachtem Gesang und einfühlsamen Texten auf "Distant Phenomna" für einen Soundtrack zum Abschalten.

