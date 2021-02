Motörhead kündigen Livealbum und Konzertfilm "Louder Than Noise... Live In Berlin" an

Motörhead veröffentlichen eine Aufzeichnung ihres Konzerts im Dezember 2012 im Berliner Velodrom. Das war ziemlich exakt drei Jahre vor Lemmy Kilmisters Tod.

Neues aus dem Motörhead-Archiv: "Louder Than Noise... Live In Berlin" dokumentiert den Auftritt der Band am 5. Dezember 2012 im Velodrom. Am 23. April erscheint das Set auf CD/DVD, Vinyl und digital.

Die 15 Songs enthalten natürlich einige unkaputtbare Klassiker wie "Stay Clean", "Ace Of Spades" und "Overkill". Als Appetizer vorab gibt es jetzt bereits einen Clip zu "Over The Top".

Im Dezember 2012 waren Motörhead in der Mitte ihrer "Kings Of The Road"-Tour, zwei Jahren nach dem Release ihres Albums "The Wörld Is Yours" und noch vor dem 2013 erscheinenden vorletzten Studioalbum "Aftershock". Frontmann Lemmy Kilmsiter, Gitarrist Phil Campbell und Schlagzeuger Mikkey Dee spielten zum Zeitpunkt der Tour seit 17 Jahren zusammen.

Die Show hat Regisseur Herwig Meyszner mit mehreren Kameras festgehalten. Meyszner hat zuvor bereits Konzerte von Saxon, Exodus und Kreator filmisch dokumentiert.

Video: Motörhead - "Over The Top" (Live in Berlin 2012)

Stream: Motörhead - "Over The Top" (Live in Berlin 2012)

Cover & Tracklist: Motörhead - "Louder Than Noise... Live In Berlin"

01. "I Know How To Die"

02. "Damage Case"

03. "Stay Clean"

04. "Metropolis"

05. "Over The Top"

06. "Doctor Rock"

07. "String Theory"

08. "The Chase Is Better Than The Catch"

09. "Rock It"

10. "You Better Run"

11. "The One To Sing The Blues"

12. "Going To Brazil"

13. "Killed By Death"

14. "Ace Of Spades"

15. "Overkill"