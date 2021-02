Serj Tankian (System Of A Down) arbeitet an weiteren EPs und Alben

Foto: George Tonikian

Serj Tankian veröffentlicht kommenden Monat seine neue EP "Elasticity", stellt aber auch darüber hinaus neue Musik in Aussicht: Er habe bereits eine weitere EP sowie mindestens zwei Alben in petto, auf denen er stilistisch auch über Rockmusik hinausgeht. Und auch von seiner kommenden Doku gibt es Neues.

Gegenüber dem britischen Kerrang!-Magazin erzählte Serj Tankian von seinen weiteren Projekten, die im Anschluss an seine am 19. März erscheinende EP "Elasticity" anstehen würden. Der Lockdown sei für ihn bei allen Problemen gleichzeitig auch "der Studio-Traum eines Musikers" gewesen, er habe sich voll auf die Arbeit an neuer Musik konzentrieren und schon viel fertigstellen können.

Eine neue EP sei bereits fertig, die "eine andere Art Rock, elektronischer und milder" enthalte. Außerdem existierten "zwei Platten mit Filmmusik, instrumentale Sachen, die ich einfach nur um ihrer selbst Willen gemacht habe, und ein 24-minütiges modernes Klavierkonzert, das ich dieses Jahr veröffentlichen werde." Zudem sei er für weitere Film-Soundtracks gebucht, einen davon dürfe er vollkommen nach seinen Vorstellungen kreieren.

Zunächst erscheint aber am 19. Februar die Dokumentation "Truth To Power", die Tankians Lebensweg als Musiker und Aktivist mit Hilfe zahlreicher Weggefährten nachzeichnet. Nach einem ersten Trailer hat Tankian nun einen weiteren Ausschnitt veröffentlicht, der ihn zeigt, wie er als Keyboarder mit seiner ersten Band Forever Young deren einzigen Auftritt im Armenian Cultural Center in Hollywood spielt. "Es war ein interessanter Auftakt", so Tankian im Clip, "zunächst mal, weil wir Songs auf Englisch und Armenisch gemacht haben. Denn das war unser Leben als junge armenischstämmige Amerikaner in Los Angeles. Wir waren gleichzeitig Teil beider Kulturen."

"Elasticity" hatte Tankian bereits in Form des Titeltracks beworben, zu dem es auch einen Videoclip zu sehen gab. Mit System Of A Down hatte er zuletzt das Video zum Song "Genocidal Humanoidz" vorgestellt, einem der beiden Tracks, mit denen die Band Spenden für Versehrte des Bergkarabachkonflikts sammeln.

Video: Serj Tankian über seine erste Band (aus "Truth To Power")