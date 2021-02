Les Claypool und Robert Trujillo spielen in Western-Kurzfilm mit

Foto: Screenshot Youtube

Zwei Superbassisten im Duett: Primus' Les Claypool und Metallicas Robert Trujillo spielen einen funky Jam im weirdemn Western-Video "Precious Metals".

Les Claypools Sohn Cage hat mit seinem Vater einen Western-Kurzfilm namens "Precious Metals" gedreht. In dem taucht alsbald Metallica-Bassist Robert Trujillo auf.

Der fünfeinhalbminütige Clip ist eine Art Avantgarde-Werbung für Claypools EMG Pickups. Der 57-Jährige läuft darin im Cowboy-Outfit durch die Wüste und sucht mit einem Metalldetektor nach Wertvollem im Erdreich. Nachdem er eine leere Patronenhülse aufgetan hat, findet er endlich, was er gesucht hat: seine gold-glänzenden EMG-Bass-Pickups.

Natürlich taucht genau dann Trujillo als Outlaw auf - mit Flinte in der Hand. Doch: Er will Claypool nicht um sein Gold berauben - er hat seine eigenen glänzenden Pickups dabei. Um zu zeigen, was die Dinger draufhaben, endet das skurrile Werbefilmchen in einem funky Jam der beiden Bass-Freaks.

"Als erfahrener Musikvideo-Regisseur und Möchtegern-Filmemacher geht mir vor Stolz das Herz auf wenn ich sehe, wie mein Sohn Cage die Welt der Cinematografie für sich entdeckt und sich darin hervortut", kommentiert Claypool. "Er haut mich um mit seinen Fähigkeiten, seiner Perspektive, seiner Arbeitsmoral und der Lockerheit dieser Zusammenarbeit. Das ist mein Junge!"

Video: Les Claypool & Robert Trujillo - "Precious Metals"