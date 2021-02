Schreng Schreng & La La teilen neue Single "Alukappenspacken"

Foto: Screenshot Youtube

Das Düsseldorfer Akustik-Punk-Duo Schreng Schreng & La La präsentiert mit "Alukappenspacken" die erste Singleauskopplung seines kommenden Albums "Projekt 82". Dem ungewohnt rotzigen Einminüter spendieren die beiden dazu ein collagenhaftes Lyric-Video.

Jörkk Mechenbier und Lasse Paulus sind sauer. So sauer, dass Paulus zum Äußersten geht und die lieb gewonnene Akustikgitarre gegen eine schrammelige E-Gitarre eintauscht, während Love A-Frontmann Mechenbier den angepissten Text mit aller Macht nur so herausschnauzt. In dem kurzweiligen Punk-Track "Alukappenspacken" spricht das Duo nämlich so ziemlich alles aus, was in ihnen brodelt, und zeigt auf diese Weise Verschwörungstheoretikern und Rassisten den verbalen Mittelfinger.

"All die Idioten, die Kanake sagen/ All die Kanallien, die gern Kappen aus Alu tragen/ All die Dummen die gern Fremden erklären, dass kein Platz mehr ist und sie einfach ertrinken sollen/ Zu denen fällt mir nichts mehr ein/ Muss all die Scheiße wirklich sein".

Ob sich Schreng Schreng & La La wieder einkriegen können, findet ihr am 26. März heraus, wenn ihr fünftes Album "Projekt 82" erscheint. Dieses kann bereits in verschiedenen Ausführungen bei Rookie Records vorbestellt werden.

Video: Schreng Schreng & La La - "Alukappenspacken"

Stream: Schreng Schreng & La La - "Alukappenspacken"

Cover & Tracklist: Schreng Schreng & La La - "Projekt 82"

01. "Projekt 82"

02. "Fremder Mutter Zwilling"

03. "Du kaputt, ich kaputt"

04. "Alukappenspacken"

05. "1 Shanty gegen doof"

06. "Gesichtsmuskelzerrung"

07. "Ernährungsberatung"

08. "Denken & Danken"

09. "Summer"

10. "Bremse (Album Version)"

11. "Platzwunde"

12. "Freundin"