VISIONS Premiere: Appalooza streamen neues Album "The Holy Of Holies" vorab

Die französische Stoner-Rock-Band Appalooza veröffentlichen am Freitag ihr neues Album "The Holy Of Holies". Hört die Platte in voller Länge exklusiv bei uns schon jetzt im Stream.

"The Holy Of Holies" ist das zweite Album von Appalooza aus Brest. Der düstere 90s-Sound zeichnet sich vor allem durch seine monströsen Riffs und die prägnante Stimme von Sänger Sylvain Morel aus. Thematisch orientieren sich Appalooza - der Bandname ist an eine Pferderasse angelehnt - an alten Mythen und spirituellen Texten und scheuen auch keine Tiefgründigkeit.

"'The Holy Of Holies' ist ein ironischer Kommentar auf Religion", erklärt die Band in einem Statement zur Story hinter dem Album. "Unsere Texte handeln von Themen wie der Lüge, die Religion ist, vom Versagen dabei, einem Menschen in Not zu helfen, davon wie ein Mensch den anderen ausnutzt, von der Enttäuschung, die man vielleicht generell gegenüber Menschen empfindet und der endlosen Frage nach unserer Existenz und dem Universum."

Appalooza gibt es seit 2012. Seitdem hat das französische Trio zwei EPs veröffentlicht, die ihm Auftritte in den USA ermöglichten, nach denen es vor drei Jahren ihr nach der Band benanntes Debüt veröffentlichte.

Der Nachfolger "The Holy Of Holies" erscheint offiziell am kommenden Freitag, den 5. Februar. Ihr müsst aber nicht bis dahin warten, denn ab sofort könnt ihr das Album exklusiv bei uns streamen.

Album-Stream: Appalooza - "The Holy Of Holies"

Cover: Appalooza - "The Holy Of Holies"