VISIONS Premiere: Leipziger Punks Chartreux veröffentlichen Video zu "Liberation Day"

Foto: Screenshot Youtube

Die Leipziger Punkband Chartreux hat den Song "Liberation Day" und ein dazugehöriges Video veröffentlicht. Der Song ist die erste Single vom kommenden Debütalbum "You Didn't Doubt This".

Der scheppernde Hardcore-Punk-Song dauert nur rund eine Minute, was direkt zum zentralen Punkt für das Musikvideo wird. Das zeigt nämlich jedes einzelne der vier Bandmitglieder beim Versuch, über den ganzen Song hinweg die Luft anzuhalten - während die übrigen drei ihr Bestes geben um ihre Konkurrenten zu stören. Dabei kommen allerhand Hilfsmittel zum Einsatz, wie ein Besen, Wasser aus Gläsern und Sprühflaschen, Seifenblasen, Männer in Speedos und viel unangenehme Aufdringlichkeit. Wer das Rennen macht und am längsten die Luft anhalten kann, seht ihr unten im Clip.

Die Band Chartreux gibt es seit etwa einem Jahr. Die Mitglieder waren teilweise schon bei Tackleberry, Oat oder Piefke dabei. Den ursprünglichen Plänen die neue Band in Fahrt zu bringen ist die Corona-Pandemie denkbar ungünstig in die Parade gefahren. Die konzertfreie Zeit haben Chartreux allerdings produktiv genutzt und weiter an neuer Musik gearbeitet.

"Liberation Day" ist die erste Single von Chartreux' Debütalbum "You Didn't Doubt This", das irgendwann um Mai oder Juni herum erscheinen soll. Ihr könnt die Platte bei Gunner Records bereits vorbestellen.

Video: Chartreux - "Liberation Day"