Newsflash (Machine Head, Brandon Boyd, Radiohead u.a.)

Neuigkeiten von Machine Head, Brandon Boyd, Radiohead, Chevelle, Mike Watt, Sheer Mag, Goat Girl, Erik Cohen, Great Escapes und Tico dem Papagei.

+++ Machine Head befinden sich gerade im Studio. Gestern meldete sich Frontmann Robb Flynn mit der aktuellen Bandbesetzung aus Bassist Jared MacEachern, Gitarrist Waclaw "Vogg" Kieltyka und Schlagzeuger Matt Alston bei Instagram. Viel mehr Infos gibt es noch nicht. Seit dem bislang letzten Album "Catharsis" von Anfang 2018 hatte die Groove-Metal-Band diverse neue Songs veröffentlicht, zuletzt "My Hands Are Empty".

+++ Incubus-Frontmann Brandon Boyd hat seinen Soundtrack-Beitrag "Stem To The Rose" offiziell als Single veröffentlicht. Das lockere Akustikstück hatte er zusammen mit Incubus-Produzent Brendan O'Brien unter dem Projektnamen Sons Of The Sea für die 2014 erschienene Dokumentation "Becoming Bulletproof" geschrieben, separat digital zu hören gab es den Song bislang aber nicht. Im vergangenen Jahr hatte Boyd hin und wieder Akustik-Cover ins Netz gestellt, etwa vom Beach House-Song "Myth". Incubus hatten 2020 die EP "Trust Fall (Side B)" veröffentlicht, auf Neuigkeiten zu einem Album-Nachfolger von "8" warten wir aber weiter.

+++ Eine frühe Radiohead-Demo-Kassette kommt unter den Hammer. Das Ende der 80er Jahre entstandene Tape der "Gripe"-EP hatte die britische Artrock-Band damals noch unter dem Namen On A Friday aufgenommen. Es enthält sechs Songs, drei davon bislang ungehört. Sie heißen laut des von Thom Yorke handbeschriebenen Inlays "Promise Me", "Body(?) In A Box" und "These Are The Chains". Versteigert werden sie am 26. Januar im Rahmen der "Punk, Indie & New Wave"-Auktion über das Portal Omega Auctions. Geschätzt wurde der Preis auf etwa 2.000 britische Pfund, aktuell stehen die Gebote aber bereits bei über 4.000. Die Person, die die Kassette verkauft, möchte anonym bleiben, will das Tape Anfang der 90er von der Band persönlich erhalten haben.

+++ Chevelle haben ihr neues Album "Niratias" angekündigt. Es erscheint am 5. März und wurde von Joe Barresi produziert, bekannt unter anderem für seine Zusammenarbeit mit Tool. Die Alternative-Metal-Band präsentierte mit "Self Destructor" bereits eine erste Single.

+++ Mike Watt + The Black Gang haben "Rebel Girl" von Bikini Kill gecovert. Hinter dem Alias stecken neben dem früheren Minutemen- und Firehose-Bassisten Wilco-Gitarrist Nels Cline und Bob Lee, Schlagzeuger unter anderem von Claw Hammer. Diese Aufnahme stammt von der Zugabe eines Konzerts und wurde anlässlich des 30. Geburtstags des Labels Kill Rock Stars aus Portland und Olympia veröffentlicht. Labelgründer Slim Moon kommentiert: "Mike Watt ist eine der wichtigsten Figuren in der Geschichte des Punkrock - Nels Cline ebenfalls - und Bikini Kill sind die beste Punkrock-Band der Weltgeschichte. Zu wissen, dass ich mit diesen tollen Leuten arbeiten durfte bedeutet, dass ich glücklich sterben kann." Im Laufe des Jahres sollen weitere Singles erscheinen. Als Serie kann man sie über ein Single-Series-Abo erwerben.

+++ Sheer Mag haben den neuen Song "Crushed Velvet" geteilt. Der rotzige Hardrock-Track ist ihr Beitrag zum Film "The Ultimate Playlist Of Noise", den es allerdings nur beim US-exklusiven Streamingdienst Hulu zu sehen gibt. Es ist ihr erster neuer Output seit dem Album "A Distant Call", das schon 2019 erschienen war, in Europa aber erst etwas später ankam.

+++ Goat Girl präsentieren den neuen Song "Badibaba" mit einem Lyric-Video. Die britische Post-Punk-Band veröffentlicht nächste Woche Freitag, also am 29. Januar, ihr zweites Album "On All Fours". Daraus ist "Badibaba" bereits die dritte Auskopplung. Die vorangegangenen Singles "Sad Cowboy" und "The Crack" findet ihr weiter unten.

+++ Erik Cohen stellt seine neue Single "Bomberjacken" vor. Der an den britischen Streetpunk angelehnte Track ist schon der vierte Vorbote von "Northern Soul", dem neuen Album des Smoke Blow-Frontmanns. Ihm vorausgegangen waren "Lokomotive", "Schleswig-Holstein" und "Millionenstadt". "Northern Soul" erscheint am 26. Februar.

+++ Great Escapes präsentieren mit "Spring Fake" einen zweiten Vorgeschmack auf ihr neues Album "Okay". Die Emopunks hatten die erste Single "Ashes" vor ein paar Wochen bei uns vorgestellt. Die Platte erscheint am 19. März.

+++ Die Stimme eines Engels im Körper eines Papageis: Das hier ist Tico, und wenn sein Gitarrist Frank Maglio "Stairway To Heaven" anstimmt, dann bricht es aus ihm heraus. Coldplay, U2, Guns N' Roses - Tico ist ein Stimmakrobat sondergleichen. Maglios Youtube-Kanal ist voller großartiger Performances - unten findet ihr eine Auswahl.

