Tom Morello und Serj Tankian covern "Natural's Not In It" von Gang Of Four

Zu Ehren des 65. Geburtstags von Gang-Of-Four-Frontmann Andy Gill haben der Rage-Against-The-Machine-Gitarrist Tom Morello und der System-Of-A-Down-Sänger Serj Tankian einen Klassiker der Post-Punks gecovert: "Natural's Not In It" erklingt bei ihnen wuchtiger als im Original.

Andy Gill wäre am 1. Februar 65 Jahre alt geworden, wäre er nicht im vergangenen Jahr verstorben - eventuell als frühes Opfer der COVID-19-Pandemie. Mit seiner Band Gang Of Four hat Gill als Sänger und Gitarrist eine der wichtigsten UK-Post-Punk-Bands angeführt, doch auch als Produzent engagierten ihn Künstler wie etwa die Red Hot Chili Peppers, The Jesus Lizard und Therapy?.

Um Gill Tribut zu zollen, haben sich nun Super-Gitarrist Tom Morello (unter anderem Rage Against The Machine) und System Of A Downs Stimme Serj Tankian daran gemacht, den Song "Natural's Not In It" zu covern.

Das Stück stammt von Gang Of Fours Debüt "Entertainment!" von 1979, dass das politische Post-Punk-Grundgerüst in den zwölf Songs mit tanzbaren Elementen aus Funk und Reggae anreichert.

Das Cover von Tankian und Morello ist die Lead-Single des kommenden Tribute-Albums "The Problem Of Leisure: A Celebration Of Andy Gill And Gang Of Four", das im Mai erscheinen soll. Die Platte könnt ihr bereits bei Gang Of Four direkt vorbestellen, dort findet ihr auch weitere Infos zum Projekt.

"Andy Gill war einer von einer Handvoll von Künstlern, die die Art, Gitarre zu spielen, verändert haben", erzählte Morello dem Spin-Magazin. "Gang Of Four waren aufwieglerisch und absolut bahnbrechend mit Andys konfrontativer, nervenaufreibender und unglaublicher Art zu spielen. Seine mit zackigem Seuchen-Disco-Raptor-Attacken-Industrial-Funk dekonstruierte Gitarren-Antihelden-Beschallung und sein leidenschaftlicher, poetisch radikaler Intellekt hatten großen Einfluss auf mich."

Stream: Tom Morello & Serj Tankian - "Natural's Not In It"