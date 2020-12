VISIONS Premiere: Great Escapes kündigen Album "Okay" an, veröffentlichen neuen Song "Ashes"

Foto: Nico Ackermeier

Die Emopunks Great Escapes veröffentlichen mit "Ashes" den ersten Song von ihrem neuen Album "Okay". Dazu präsentieren sie bei uns ein Musikvideo.

In dem sehen wir das Emopunk-Trio im Studio beim Spielen des Songs. Cutscenes zeigen immer wieder ein kleines Flammen schlagendes Lagerfeuer, das immer heftiger brennt - allerdings rückwärts, als ob sich das Feuer ins Brennmaterial zurückziehen würde. "It just takes a match to burn it all down", lautet dazu die erste Zeile des Refrains, die von großherzigem Punkrock der Marke Hot Water Music begleitet wird.

"Okay" ist das zweite Album der Westfalen. Darauf beschäftigen sich Great Escapes mit dem gesellschaftlichen Druck, immer perfekt sein zu müssen. Einer der Schlüsselmomente im Entstehungsprozess des Albums sei für Sänger und VISIONS-Autor Frederik Tebbe ein Sticker mit der Aufschrift "Expect Great Things Every Day" gewesen. "Mich hat das furchtbar geärgert. Natürlich sollte es so sein, aber es ist nun mal nicht jeder Tag ausnahmslos großartig", sagt der Frontmann.

"Es ist in Ordnung nicht perfekt zu sein" ist die zentrale Botschaft des Albums, wie er noch einmal unterstreicht: "Alles soll schön sein und grell und bunt. Der typische Mensch wird als jemand vermittelt, der Geld hat, an aufregende Orte reist, tolle Autos fährt, irre Partys besucht, ein großes Haus und den perfekten Job hat - dem alles irgendwie gelingt. Wer da aus der Reihe tanzt, fühlt sich womöglich schnell als Versager, der nicht Schritt halten kann. Die Platte soll ein Gegengewicht dazu sein."

Als kleine Überraschung hat City Light Thief-Sänger Benjamin Mirtschin auf dem Spoken-Word-Track "You Are Welcome" einen Gastauftritt.

"Okay" erscheint am 19. März als Vinyl, CD und digital über Midsummer. Dort könnt ihr die Platte ab sofort vorbestellen.

Video: Great Escapes - "Ashes"

Cover & Setlist: Great Escapes - "Okay"

01. "Tyler"

02. "Ashes"

03. "Spring Fake"

04. "A Daily Death"

05. "Retry"

06. "Hope And Harbour"

07. "You Are Welcome" (feat. Benjamin Mirtschin/City Light Thief)

08. "Phobophobie"

09. "Autumns And Atoms"

10. "Are You Okay?"