Shawna Potter (War On Women) startet Podcast zu Album "Wonderful Hell"

War On Women-Frontfrau Shawna Potter hat den Podcast "But Her Lyrics..." gestartet. Darin will sie sich eine Weile regelmäßig mit den Themen auseinandersetzen, die das aktuelle Album "Wonderful Hell" geprägt haben, das ihre Hardcore-Band gerade veröffentlicht hat.

Das am 30. Oktober erschienene dritte War On Women-Album "Wonderful Hell" knüpft nicht nur an jene feministischen Kämpfe an, die die Band schon immer gekämpft hat. Es konzentriert sich auch auf andere politische Fragen wie Migrationspolitik und Rassismus sowie Persönlicheres.

Dem breiteren Themenspektrum will Frontfrau Shawna Potter nun auch in ihrem neuen Podcast nachgehen: "But Her Lyrics..." - benannt in Anlehnung an den Albumsong "Her?", in dem Potter zu dissonantem Hardcore sarkastisch all die Nicht-Einwände gegen Frauen in Führungspositionen aufzählt - soll tief in die Texte und Inhalte auf "Wonderful Hell" eintauchen, in Form von Gesprächen mit Bandmitgliedern und Experten sowie eigenen Erzählungen sollen die Geschichten und Inspirationen der Platte deutlich werden. Ein Podcast für "Fans der Band genauso wie für Leute, die an Feminismus, Politik, Punk, Komposition, Texteschreiben und mehr interessiert sind", so die Selbstbeschreibung.

Die rund 47 Minuten lange Folge 000 ist schon online, in der gibt Potter einen Einblick in ihre Motivation für den Podcast: Demnach fehlten ihr seid der Pandemie nicht nur die Konzerte, sondern auch die "Merch-Tisch-Gespräche" davor und danach, bei denen sie mit Fans über ihre und Musik und ihre Anliegen ins Gespräch komme. Alle zwei Monate soll es eine neue Episode erscheinen.

War On Women stehen aktuell auch im Zentrum der Feminismus-Doku "Her War Is Our War - Women In Rock", Potter ist außerdem schon länger als Workshop-Leiterin und Coach in Feminismus-Fragen aktiv.

Podcast: Shawna Potters "But Her Lyrics..."