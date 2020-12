Turbostaat zeigen Musikvideo zu "Stormi", nennen neue Tourtermine

Turbostaat haben ein Musikvideo zu ihrem Song "Stormi" veröffentlicht. Für das ist eine Künstlerin monatelang in die Heimat der Band eingetaucht. Zudem gibt es nun weitere Nachholtermine für die verschobene "Uthlande"-Tour.

"Stormi" handelt von einem Urenkel des Dichters Theodor Storm, der in Husum, Turbostaats Heimatstadt, eine Lokalberühmheit war. "Der Typ hat gern Drogen genommen. Dieses rauschhafte Verbinden von diesen Motiven und Drogen fand ich sehr interessant", sagte Gitarrist und Texter Marten Ebsen in der Turbostaat-Story zum "Uthlande"-Release in VISIONS 323.

Das Video zeigt dazu animierte Kohlezeichnungen von der Künstlerin Krajamine, die während des Lockdowns anfing an dem Video zu arbeiten. "Für dieses Video bin ich nach Husum gereist, hab mich in der Geschichte der fünf Turbostaat-Jungs umgetrieben, bin monatelang in den Bildern einer Stadt versunken. Für mich ist das Projekt am Ende nicht nur Visualisierung eines fantastischen, traurigen Songs: es ist monatelanger Eskapismus", sagt die Erfurterin über den Arbeitsprozess.

Turbostaat mussten kürzlich ihre ursprünglich für Anfang 2020 geplante "Rattenlinie Nord"-Tour ein weiteres Mal verschieben. Die Konzerte finden nun Ende 2021 und Anfang 2022 statt, unten findet ihr die noch einmal um weitere Shows ergänzten Termine, Tickets gibt es bei Eventim.

Die Pandemie-Soli-Shows für Clubs von Anfang 2021 sind bislang noch nicht gestrichen, ihre Umsetzung dürfte aber fraglich sein. Eine Woche vor den Terminen will sich die Band dazu melden.

Video: Turbostaat - "Stormi"

Live: Turbostaat ("Heilehäuser"-Soli-Tour 2021)

22.01. Husum - Speicher

23.01. Husum - Speicher

29.01. Flensburg - Volksbad

30.01. Flensburg - Volksbad

19.02. Dresden - Groove Station

11.03. Berlin - Tommy Weisbecker Haus

12.03. Berlin - Schokoladen

13.03. Berlin - SO36

14.03. Berlin - SO36

Live: Turbostaat (Festivals 2021)

14.-15.05. Untermerzbach - Rambazamba Festival

19.06. Scheeßel - Hurricane Festival

20.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

22.-24.07. Bausendorf - Riez Open Air

11.-15.08. Eschwege - Open Flair

13.-15.08. Großpösna - Highfield Festival

09.10. Salzburg - Rockhouse Birthday Party

VISIONS empfiehlt:

Turbostaat ("Rattenlinie Nord"-Tour 2021/2022)

21.10. Kiel - Die Pumpe

22.10. Hannover - Capitol

23.10. Münster - Sputnikhalle

24.10. Erfurt - Club Central

26.10. Bochum - Bahnhof Langendreer

27.10. Heidelberg - Kulturhaus Karlstorbahnhof

28.10. Freiburg - Waldsee

29.10. München - Strom

30.10. Stuttgart - Im Wizemann

31.10. Luxemburg - Kulturfabrik

03.12. Bielefeld - Forum

04.12. Wuppertal - Börse

05.12. Marburg - KFZ

07.12. Erlangen - E-Werk

08.12. Karlsruhe - Substage

09.12. Bern - ISC

10.12. Zürich - Dynamo

11.12. Chemnitz - AJZ Jojo

03.02. Bremen - Schlachthof

04.02. Lübeck - Treibsand | ausverkauft

05.02. Rostock - Mau Club

10.02. Wien - Das Werk

11.02. Leipzig - Conne Island

12.02. Leipzig - Conne Island

13.02. Aschaffenburg - Colos Saal

15.02. Trier - Mergener Hof

17.02. Düsseldorf - Zakk | ausverkauft

18.02. Wiesbaden - Schlachthof

19.02. Oldenburg - Kulturetage