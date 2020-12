Bad Religion kündigen vierteilige Streaming-Serie zum Bandjubiläum an

Die US-Punkrock-Legende Bad Religion wird ihr 40-jähriges Jubiläum mit einem mehrteiligen virtuellen Event zelebrieren. "Decades" wird an vier Terminen als Mischung aus Streaming-Konzert, Archivmaterial und Livechat stattfinden.

Mit dem Touren hat es aus Gründen in diesem Jahr ja nicht geklappt. Also haben sich die 1980 gegründeten Bad Religion etwas anderes überlegt, wie sie trotzdem gebührend ihr Jubiläum feiern können: eine vierteilige Streaming-Serie namens "Decades".

"Decades" wird sich folglich in den Episoden auf jeweils eine Dekade der Band-Existenz konzentrieren und "The '80s", "The '90s", "The '00s" und "The '10s" beleuchten. Jede Episode wird Live-Material liefern, das im Herbst im Roxy Theatre in Los Angeles aufgezeichnet wurde. Zusätzlich zu den Live-Songs aus jeder Ära wird jede Episode Interviews, Archivmaterial und mehr enthalten. Die Band ist parallel zur Premiere jeder Folge im Live-Chat dabei.

"Ich kann für die ganze Band sprechen, wenn ich sage, dass wir so enttäuscht waren, in diesem Jahr nicht touren zu können", sagt Sänger Greg Graffin. "Es sind unsere Fans und all diese Konzerte, die wir in jedem Jahr spielen, die Bad Religion ihre Lebenskraft verleihen. 'Decades' erlaubt neuen Fans genauso wie all denen, die seit Anfang an dabei sind, sich einen reichhaltigen Überblick über unsere gesamte Karriere zu machen und Zeugen des Wandels in unserem Songwriting und unserer Art der Performance bei jeder Stufe unserer Evolution zu werden."

Tickets für die Streaming-Episoden kosten 15 US-Dollar das Stück, alle vier zusammen gibt es für 40 US-Dollar. Tickets kann man via NoCap Shows erstehen. Dort gibt es auch an die einzelnen Dekaden angepasstes Merch zu erstehen.

Früher in diesem Jahr teilten Bad Religion den neuen Song "What We Are Standing For", ein bisher unveröffentlichtes Stück aus den Sessions zum 2019er Album "Age Of Unreason".

Alle Premieren der "Decades"-Streaming-Episoden starten um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit, an folgenden Terminen:

12.12.: The '80s

19.12.: The '90s

26.12.: The '00s

02.01.: The '10s