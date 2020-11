Beatsteaks covern "Glory Box" von Portishead

Foto: Erik Weiss

Die Beatsteaks geben mit "Glory Box" den zweiten Vorgeschmack auf ihre kommende Cover-EP.

Anfang November veröffentlichten die Berliner schon ihre Version des NDW-Klassikers "Monotonie" von Ideal. Mit "Glory Box", im Original von den britischen TripHoppern Portishead, legen sie jetzt nach und steigern die Vorfreude auf den Rest der EP, deren Tracklist weiterhin eine Überraschung bleiben soll.

Die Coverversion der Beatsteaks ist zwar deutlich gitarrenlastiger und verzichtet auf die elektronischen Elemente, bleibt aber insgesamt nah am Original.

Die komplette "In The Presence Of"-EP erscheint am 11. Dezember und enthält sechs Songs, die im Original von Sängerinnen gesungen wurden und aus verschiedenen Genres kommen. Das Cover der EP ziert das Bild "Beisein" des Berliner Künstlers Jonas Burgert.

