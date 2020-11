Beatsteaks covern "Monotonie" von Ideal, kündigen Cover-EP an

Foto: Chris Guse

Die Berliner Punkrocker Beatsteaks haben mit "Monotonie" ihre erste Single in drei Jahren veröffentlicht - und sie ist ein Cover der Neue-Deutsche-Welle-Band Ideal. Der neue interpretierte NDW-Klassiker wird Teil einer im Dezember erscheinenden Cover-EP sein.

1981 erschien Ideals NDW-Reggae-Calypso-Hybrid "Monotonie" auf ihrem Album "Der Ernst des Lebens" und wurde spätestens zum Single-Release im Folgejahr zum größten Hit der Berliner Kultband nach "Blaue Augen". Sängerin Annette Humpe ratterte darin mit lakonischer Langeweile allerlei tropische Urlaubsklischees herunter. Die Beatsteaks tun es ihr nun gleich und holen uns, nach einem Sommer zum Vergessen, die Südsee zum Ausgleich direkt nach Hause. Dies wird nochmal verdeutlicht im Video, in dem die Band lässig vor dem Greenscreen um die Welt tanzt.

Dabei bleiben die Berliner dem unverkennbaren Groove des fast 40 Jahre alten Orginals treu und lassen es in einem neuen Glanz erstrahlen. Obwohl sich die Band eine kleine textliche Änderung - natürlich nur mit dem Segen von Anette Humpe - erlaubt hat: Statt "Campari auf Tahiti" wird nämlich jetzt, in Anspielung auf die gleichnamige deutsche Rapperin, "Campari mit Haiyti" genossen.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Beatsteaks an Cover von prägenden deutschen Bands aus den 80ern wagen. Auf der 2011 erschienen "Boombox + X" coverten die Berliner den Ton Steine Scherben-Song "S.N.A.F.T.", der demnächst auch auf einer Tribute-Compilation zu Ehren der Scherben und Rio Reiser erscheinen wird.

Und es wird nicht das letzte Cover bleiben, denn "Monotonie" gehört zu einer sechs Songs starken Cover-EP mit dem Titel "In The Presence Of". Sie wird ausschließlich Cover von Songs von Sängerinnen enthalten, zu denen die Beatsteaks aufsehen. Erscheinen wird sie am 11. Dezember digital und als limitiertes Vinyl im Bandwebshop. Die Tracklist ist allerdings noch geheim.

Video: Beatsteaks - "Monotonie" (Ideal-Cover)

Stream: Beatsteaks - "Monotonie" (Ideal-Cover)

Video: Ideal - "Monotonie"