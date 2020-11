VISIONS Premiere: Urlaub in Polen zeigen Video zu "T.H.D.T."

Foto: Frederike Wetzels

Mit "T.H.D.T." stellen Urlaub in Polen kurz vor Release noch einen Song von ihrem Comeback-Album "All" vor. Der fällt ausgesprochen krautig aus. Das berauschende Musikvideo dazu dürfen wir euch hier exklusiv präsentieren.

2011 verabschiedeten sich Schlagzeuger Jan Philipp Janzen (Von Spar, Die Sterne) und Multiinstrumentalist/Sänger Georg Brenner (Ken) mit ihrem fünften Album "Boldstriker" und einer ausgedehnten Tour von der Bühne. Nach fast zehn Jahren meldet sich das Kölner Musikprojekt mit "All" zurück und erfindet sich neu, statt alte Erfolgskonzepte wieder aufzuwärmen.

Ähnlich wie bei der ersten Single "Impulse Response" gehen Urlaub in Polen mit "T.H.D.T." neue Wege, indem sie den eher Noise- und teilweise Elektro-lastigen Ansatz des vorherigen Albums intensivem Krautrock und poppigen Klängen weichen lassen.

Das neue Musikvideo verstärktden hypnotischen Effekt, den diese neuen Klänge ausüben. Denn die mit Bleistift gezeichneten Figuren und Formen in dem mit Stopmotion-Technik erstellten Videos befinden sich im stetigen Wandel, während der treibende Bass und die elektronischen Harmonien uns immer tiefer in ihren Bann ziehen - nur, um uns am Ende unter Einsatz verzerrter Gitarren in die Wüste zu befördern.

Das Comeback-Album "All" von Urlaub in Polen erscheint am 6. November über das Hamburger Indie-Label Tapete.

Video: Urlaub in Polen - "T.H.D.T."

Cover & Tracklist: Urlaub in Polen - "All"

01. "Void"

02. "Impulse Response"

03. "2 Sec. Delay"

04. "T.H.D.T"

05. "Rodeo"

06. "The Witcher"

07. "Overall"

08. "The Hunter"

09. "LTS"

10. "Proxy Music"