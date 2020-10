VISIONS Premiere: Catapults zeigen Video zur Single "If You Don't Matter, Nothing Does"

Die Pop-Punk-Newcomer Catapults zeigen das Musikvideo zur neuen Single "If You Don't Matter, Nothing Does" - und machen sich damit für Upcycling stark. Außerdem kündigen sie ihr Debütalbum an.

Das Video zeigt Sänger Joost Rademacher beim Skaten - bis sein Board zerbricht. Daraufhin beschließt er aus all seinen kaputten Skateboards etwas zu Neues bauen. Das Ergebnis sehen wir am Ende des Videos: Es ist eine Gitarre. Musikalisch liefern Catapults mit "If You Don't Matter, Nothing Does" nachdenklichen, aber eingängigen Pop-Punk, der etwa an The Wonder Years und Spanish Love Songs erinnert.

Die Aktion ist nicht für das Video gestellt worden - sie ist wirklich passiert. Die hier präsentierte Skateboard-Gitarre ist bei den Aufnahmen für das Debütalbum von Catapults zum Einsatz gekommen. Es trägt den Namen "I'll Be Honest" und erscheint am 19. März 2021 über Uncle M.

Mit dem Video möchte die Band zu mehr Upcycling motivieren - also kaputte Dinge nicht wegzuwerfen, sondern wiederzuverwenden. Das ergibt auch eine schöne Metapher.

Catapults waren mit ihrer EP "Greyscale" im März 2019 Demo des Monats im VISIONS Magazin.

Video: Catapults - "If You Don't Matter, Nothing Does"

Stream: Catapults - "If You Don't Matter, Nothing Does"

Cover & Tracklist: Catapults - "I'll Be Honest"

01. "I'll Be Honest"

02. "If You Don't"

03. "Newfound Home"

04. "Vacancy"

05. "Routines _ Habits"

06. "Everything (I Wish I Could Claim To Be)"

07. "Thanks I Hate It"

08. "Nothing's Changed"

09. "Talking To Myself"

10. "Open The Blinds"