VISIONS Premiere: Berliner Post-Metaller Haven zeigen Video zu "Samsara"

Haven haben 2018 mit ihrer Debüt-EP "Anima" auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt präsentieren die Post-Metaller mit "Samsara" einen üppigen Vorgeschmack auf ihre zweite EP "Vessel". Dazu haben sie ein Musikvideo gedreht, das wir euch hier exklusiv präsentieren.

Das knapp neunminütige Video zeigt zwei verschiedene Szenerien: In dem einen spielt die Band in einer dunklen, vernebelten Halle, in der anderen beobachten wir einen glatzköpfigen Mann, der verzweifelt mit einem Seil kämpft - eine Art Tauziehen mit einer dunklen Macht, die wir am Ende kurz sehen.

Der über acht Minuten lange Song beginnt ruhig, aber bedrohlich, was dem Film eine unbehagliche Grundstimmung verleiht. Es folgt ein kraftvoller Mittelteil, in dem Sänger Norman Siegel von cleanem Gesang zu kehliges Geschrei wechselt, während der Kampf des Protagonisten immer intensiver wird. Die Band beruhigt sich noch einmal und baut doch allmählich Spannung auf, die schließlich im großen Finale mündet, in dem die Hauptfigur den Kampf beilegt und offenbar die Abhängigkeit zum mysteriösen Seil akzeptiert.

Der Sound der Berliner orientiert sich am dramatischen Alternative-Metal von Bands wie A Perfect Circle oder Deftones. Haven integrieren vielfältige Elemente in ihren Sound, vor allem wirkt er typisch post-metallig sehr atmosphärisch, vor allem aber über die Länge der Songs hinweg abwechslungsreich.

"Samsara" ist der erste Vorgeschmack auf "Vessel", die zweite EP des Quintetts. Darauf bauen Haven den auf dem Debüt "Anima" etablierten Sound, mit dem wir euch die Band Anfang des Jahres vorgestellt hatten, noch weiter aus. "Vessel" erscheint am 27. November.

Video: Haven - "Samsara"