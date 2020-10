Volbeat kündigen Livealbum "Rewind, Replay, Rebound: Live In Deutschland" an, teilen Video zu "Cheapside Sloggers"

Foto: Ross Halfin

Volbeats neues Livealbum besteht aus Aufnahmen, die alle in Deutschland entstanden sind und soll Ende November digital erscheinen. Ein erstes Video zeigt die Band live in Stuttgart.

Die dänischen Hardrocker Volbeat hatten im Dezember 2018 erst das massive Livealbum "Let’s Boogie! Live From Telia Parken" veröffentlicht. Wer nicht genug von der Band live bekommt, kann bald erneut zulangen. Am 27. November wollen Volbeat mit "Rewind, Replay, Rebound: Live In Deutschland" einen 27 Tracks langen Mitschnitt ihrer 2019er Tour zum aktuellen, siebten Album "Rewind, Replay, Rebound" veröffentlichen.

Das Tour-Dokument wird digital erscheinen und wurde von Jacob Hansen (Katatonia, Fleshgod Apocalypse) gemixt. Eine Kostprobe gibt es bereits in Form eines Live-Videos zu "Cheapside Sloggers", live aus der Schleyer-Halle in Stuttgart.

Außerdem soll mit "Hokus Pokus" zum Black Friday Record Store Day ebenfalls am 27. November eine B-Seiten und Raritäten-Kollektion erscheinen.

Video: Volbeat - "Cheapside Sloggers – Live In Stuttgart"

Stream: Volbeat - "Cheapside Sloggers – Live In Stuttgart"

Cover & Tracklist: Volbeat "Rewind, Replay, Rebound: Live In Deutschland"

01. "Intro/Lola Montez"

02. "Pelvis On Fire"

03. "Doc Holliday"

04. "Sorry Sack Of Bones"

05. "The Garden’s Tale"

06. "Ring Of Fire"

07. "Sad Man's Tongue"

08. "When We Were Kids"

09. "Slaytan"

10. "Dead But Rising"

11. "Fallen"

12. "Die To Live"

13. "Seal The Deal"

14. "For Evigt"

15. "7:24"

16. "Cheapside Sloggers"

17. "Lonesome Rider"

18. "Parasite"

19. "The Everlasting"

20. "Cloud 9"

21. "Last Day Under The Sun"

22. "The Devil's Bleeding Crown"

23. "Leviathan"

24. "Let It Burn"

25. "Pool Of Booze, Booze, Booza"

26. "Boa [JDM]"

27. "Still Counting"