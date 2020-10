VISIONS Premiere: Prog-Psychrocker Mother's Cake zeigen Video zu "I'm Your President"

Foto: Screenshot Youtube

Mother's Cake spielen auf ihrem neuen Album "Cyberfunk!" einen psychedelischen Genre-Mix aus Funk, Stoner, Prog und Crossover. Zu ihrem Song "I'm Your President" gibt es jetzt ein Video - den Protagonisten könnt ihr schon erahnen.

Das von der Band selbst produzierte Video zu "I'm Your President" fügt sich nahtlos in die Serie von unterhaltsamen wie seltsamen Mother's Cake-Videos ein. Während uns die Band in "Love Your Smell" auf ein recht einseitiges Date mit der untoten Freundin entführt und sie in "Crystals In The Sky" den Cyberspace in einem fliegenden Kristall erforschen, verschleppt uns "I'm Your President" in einen fiebrigen Wahlwerbespot-Alptraum.

Ein orangefarbenes 3D-Emoji-Baby mit blondierter Playmobil-Frisur schnauzt uns von der Mattscheibe entgegen, dass er unser Präsident sei, während er im Raumschiff, im Rennauto und als Godzilla komplett frei dreht. Ein Schelm wer dabei an ein reales Vorbild denkt.

"I'm Your President" gehört zu den schlagkräftigsten Songs des Albums - funky Bässe untermalen dort eindringlichen Sprechgesang. Die Band wollte unbedingt noch eine wütend-schnelle Nummer auf ihrem Album haben und die Idee, den Text aus Zitaten von Donald Trump zusammenzuflicken, ergab sich dann praktisch von alleine.

Der Song stammt vom aktuellen Album "Cyberfunk!", das mittlerweile fünfte der Innsbrucker, das am 18. September via Membran erschien.

Video: Mother's Cake - "I'm Your President"