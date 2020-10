Laura Jane Grace veröffentlicht überraschend neues Album "Stay Alive"

Foto: Alexa Viscius

Against-Me!-Frontfrau Laura Jane Grace hat ihre Fans mit einem neuen Album überrascht. "Stay Alive" ist wie sein Name schon nahelegt ein Überlebensalbum in Zeiten einer globalen Pandemie.

Eigentlich wollte Laura Jane Grace nach der Rückkehr von ihrer jüngsten Tour im März 2020 ein neues Against Me!-Album aufnehmen. Das Coronavirus ließ die Pläne platzen, irgendwann war die Musikerin die Isolation so leid, dass sie sich einfach allein ans Werk machte. "Stay Alive" entstand daraufhin Anfang Juli 2020 an nur zwei Tagen im heimischen Chicago mit Produzent Steve Albini - "wir haben die ganze Zeit Masken getragen und zwei Meter Abstand gehalten. Ich habe die Maske nur zum Singen abgenommen. Tragt Masken." - als Live-Aufnahme, nach zwei weiteren Tagen war die Platte fertig gemischt.

Seit heute Nacht kann man das Solowerk nun hören, auf dem Grace viel lebenshungrigen Akustik-Punk mit ein paar folkigen Tönen mischt - und dabei immer hörbar gegen Angst und Einsamkeit ansingt. Streamen könnt ihr das Album unten, die am 11. Dezember erscheinende physische Ausgabe kann man beim Label Big Scary Monsters vorbestellen.

"Jetzt Songs zu veröffentlichen bedeutet, dass das Label arbeiten kann, das Fotos und Artwork gemacht werden müssen, dass Merchandise produziert wird - die Songs helfen dabei, diese Gewerke am Leben zu halten", so Grace. "Jeden Tag hören wir von Menschen, die ihre Jobs verlieren, von Läden, die schließen müssen, davon, dass alles zusammenbricht. Das Einzige, was ich dagegen tun kann, ist zu arbeiten." So sei das neue Album für sie ganz persönlich eine Frage der Selbsterhaltung gewesen: "Ich muss diese Songs veröffentlichen, um am Leben zu bleiben. Es ist einfach egal, was andere über dich denken, gerade jetzt. Bleib einfach am Leben."

Grace' aktuellstes Studioalbum ist "Bought To Rot" von 2018, das sie zwar unter ihrem Namen veröffentlicht, aber mit Band-Unterstützung eingespielt hatte. Die bislang letzte Against-Me!-Platte ist "Shape Shift With Me" von 2016.

Album-Stream: Laura Jane Grace - "Stay Alive"