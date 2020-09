Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Jupiter Sprites, Newmeds und Militarie Gun.

Jupiter Sprites

Heimatstadt: Olympia, Washington

Genre: Dreampop, Shoegaze

Für Fans von: Tame Impala, Beach House, Melody's Echo Chamber

Aus der DIY/Indie-Hochburg Olympia, Washington kommen Jupiter Sprites. Zwar sind die eine vierköpfige Band, werden aber vornehmlich von Sänger, Gitarrist und Keyboarder Max Keena und Sängerin und Keyboarderin Alicia Capp angeführt. Ihr verträumter, ätherischer Sound kombiniert den Dreampop und den atmosphärischen Shoegaze-Sound der 80er mit der Synth-Musik der (späten) 70er. Im Dezember 2017 und Februar 2019 haben Jupiter Sprites zwei EPs veröffentlicht. Mit "Holographic" wird am 16. Oktober das erste Album erscheinen.

Facebook | Bandcamp

Stream: Jupiter Sprites - "Holographic" (3 Tracks)

Holographic by Jupiter Sprites

Video: Jupiter Sprites - "Save The Mystery"

Newmeds

Heimatstadt: Hull, Yorkshire, UK

Genre: Hardcore Punk

Für Fans von: Val Sinestra, Frank Carter & The Rattlesnakes, The Bronx

Fans von rockigem Hardcore-Punk können sich freuen. Nicht nur, dass Berlins Val Sinestra Ende November ihr zweites Album "Zerlegung" veröffentlichen - kurz zuvor, und zwar am 13. November, werden die 2017 gegründeten Newmeds ihre Debüt-EP "Nothing Is Heavier Than The Mind" rausbringen. Den Titeltrack könnt ihr bereits unten streamen. Den Song habe Frontmann Nick Cobley heute vor einem Jahr geschrieben, als er im depressivsten Zustand war, den er je ertragen musste. Er hat gelernt: "Es geht darum, die negativen Gedanken zurückzulassen und sich vorwärts zum Besseren zu schleppen." Hinter Cobley stecken Veteranen der britischen Heavy-Music-Szene, die bereits in Bands wie Winterfylleth, Drowners und The Colour Line gespielt haben.

Facebook

Stream: Newmeds - "Nothing Is Heavier Than The Mind"

Video: Newmeds - "Psycho"

Video: Newmeds - "Cognitive Behaviour"

Video: Newmeds - "What's Your Problem"

Lyric-Video: Newmeds - "Roslyn"

Militarie Gun

Heimatstadt: Los Angeles, Kalifornien

Genre: Hardcore, Punk, Grunge

Für Fans von: Drug Church, Swain, Microwave

Militarie Gun sind wieder eine dieser neuerlichen Hardcore-/Punk-Bands, die ihren bisweilen wütenden, rauen Sound mit einer gewissen Grunge-, Noise- und Indie-Note anreichern. So nachzuhören auf der am 10. September erschienenen Debüt-EP "My Life Is Over". Die Band ist das neue Baby von Ian Shelton, dem Kopf hinter der Hardcore-Band Regional Justice Center aus Seattle. Seine frisch gegründete Band besteht aus den Gitarristen Nick Cogan (Drug Church) und William Acuña, Schlagzeuger Vince Nguyen (Modern Color) und Bassist Max Epstein. Militarie Gun haben sich für ihren Sound die Labels American Reptile und Dischord zum Vorbild genommen - wobei trotz aller Sehnigkeit bei ihnen auch eine Menge Hooks mitschwingen.

Bandcamp

EP-Stream: Militarie Gun - "My Life Is Over"

My Life Is Over by Militarie Gun

Video: Militarie Gun - "Dislocate Me"