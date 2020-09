Pixies teilen Video zu neuem Song "Hear Me Out"

Foto: Travis Shinn

Die Indierock-Legenden Pixies haben den neuen Song "Hear Me Out" veröffentlicht. In dem übernimmt Bassistin Paz Lenchantin genauso ein tragende Rolle wie im zugehörigen Video.

"It's alright/ It's okay," singt Paz Lenchantin im neuen Pixies-Song - und der leicht knackige, mit einem Western-Touch versehene Mid-Tempo-Indierocker bekommt durch ihre verträumten Leadvocals etwas dezent Mysteriöses, Ahnungsvolles. Lenchantin ist zudem Co-Produzentin des Tracks. "'Hear Me Out' handelt davon, dass die Dinge nicht so kommen, wie wir es uns erhofft haben, aber zu wissen, dass alles dennoch in Ordnung kommen wird", so Lenchantin über das Stück. "[Pixies-Frontmann Frank] Black hat die Melodie auf einer alten Orgel gespielt. Ich mochte sie sofort, also meinte er, ich solle mich mal am Text versuchen. Der Song hat eine atmosphärische Melodie, zu der der Text unmittelbar aus mir herausfloss."

Zu all dem passt wohl das Video, eine Art surrealistischer Neo-Western, in dem sich vor einer Steppen-Naturkulisse und in einer Hütte seltsame Hüte, Gewitterfronten, Schreibmaschinen, Cowboy-Outfits, leere Filmrollen und eine in ein florales Tuch gehüllte Lenchantin zu einem rätselhaften, irgendwie Twin-Peaks-artigen Kunstwerk zusammenfügen, das zwischen Schwermut und Optimismus zu wandeln scheint. Gedreht wurde der Clip von Regisseurin Maximilla Lukacs in Taos, New Mexico mit Co-Star Henry Hopper.

"Hear Me Out" ist der erste neue Pixies-Song seit dem aktuellen, gut ein Jahr alten Studioalbum "Beneath The Eyrie". Der Song ist Teil einer neuen Doppel-Vinylsingle, die am 16. Oktober zusammen mit dem ebenfalls neuen T.Rex-Cover "Mambo Sun" erscheint. Beide Aufnahmen stammen noch aus den vergangenen Sessions fürs aktuelle Album. Fans können die gelbe, auf 1.000 Exemplare limitierte Ten-Inch direkt bei der Band vorbestellen.

Anfang des Jahres hatten die Pixies damit begonnen, Demos zu den "Beneath The Eyrie"-Songs zu veröffentlicht. Mittlerweile stehen alle dieser Rohversionen auf den gängigen Streaming-Plattformen.

