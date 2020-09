Deftones veröffentlichen neuen Song "Genesis" mit Video

Deftones präsentieren den neuen Song "Genesis". Er ist die zweite Auskopplung aus dem kommenden Album "Ohms".

Einen ersten Vorgeschmack auf "Ohms" lieferte vor vier Wochen der Titeltrack, der laut Frontmann Chino Moreno gut repräsentieren würde, wie das Album klingen wird.

Und es sieht so aus, als behalte er möglicherweise Recht: Zumindest schlägt der neue Song "Genesis" in die gleiche Kerbe, mit dem harten, markanten Riff, das sich als Leitmotiv durch den ganzen Song zieht, und den atmosphärischen, melodischen Parts dazwischen. Zum Song teilten Deftones auch ein schwarz-weißes Performance-Video, das viel mit Kontrast und Überlagerungseffekten spielt.

"Ohms" erscheint in einer Woche via Roadrunner, genaugenommen am 25. September. Rund eine Woche später, am 1. Oktober, erscheint unsere nächste VISIONS-Ausgabe mit großer Deftones-Story.

Video: Deftones - "Genesis"

Stream: Deftones - "Genesis"