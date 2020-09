Painted Shield (Pearl Jam) kündigen Debütalbum an

Das Pearl-Jam-Nebenprojekt Painted Shield hat sein Debütalbum angekündigt. Die erste Single "I Am Your Country" verspricht leicht düsteren, elektronisch angereicherten Rock.

Da Pearl Jam ihre Tour zum im März erschienenen neuen Album "Gigaton" wegen der Coronavirus-Pandemie verschieben mussten, hat Gitarrist Stone Gossard nun offenbar Zeit für andere Aktivitäten: Sein Nebenprojekt Painted Shield wird am 27. November sein nach der Band benanntes Debütalbum herausbringen.

Die Wurzeln von Painted Shield reichen zurück bis ins Jahr 2014. Damals kooperierte Gossard auf Hinweis eines Freundes mit dem Folk-Pop-Singer/Songwriter Mason Jennings für eine Doppelsingle unter dem Namen Mason & Stone. In der Folge gingen beide zusammen ins Studio und schickten sich Songideen digital hin und her. Später stießen auch noch Schlagzeuger Matt Chamberlain - 1991 ganz kurz Mitglied von Pearl Jam und ansonsten als Studiomusiker gefragt - sowie Keyboarderin Brittany Davis hinzu.

Schon jetzt legt das Projekt seine erste Single "I Am Your Country" vor. Darin treffen düster dräuende, verfremdete Bässe, Synthesizer und geradliniges Mid-Tempo-Schlagzeug auf den Effekt-beladenen Gesang von Jennings. Ein leichter Industrial-Rock-Vibe hängt über dem Stück, das auch ein wenig an Nine Inch Nails in ihren poppigeren Momenten erinnert. Eventuell handelt es sich bei dem Track auch um einen der drei Songs des Albums, auf denen Josh Freese Schlagzeug gespielt hat. Der Song soll laut Gossard ausdrücken, was "ein Land zu seinen Menschen sagen würde." Es handele sich demnach um den am wenigsten ausgearbeiteten Song der Platte, der deshalb etwas "Instinktives" und "Unmittelbares" habe.

Für das Painted-Shield-Album hat Gossard zudem sein altes Label Loosegroove reaktiviert. Von 1994 bis 2000 hatte er dort mit Brad-Schlagzeuger Regan Hagar vor allem Seattle-Bands veröffentlicht, aber 1998 auch das Debüt der Queens Of The Stone Age herausgebracht.

Stream: Painted Shield - "I Am Your Country"

Cover & Tracklist: Painted Shield - "Painted Shield"

01. "Orphan Ghost"

02. "Time Machine"

03. "Knife Fight"

04. "Ten Years From Now"

05. "On The Level"

06. "I Am Your Country"

07. "Evil Winds"

08. "Painted Shield"

09. "Raven"