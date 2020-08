VISIONS Premiere: These Beasts streamen Alice-In-Chains-Cover "Sickman"

These Beasts haben ein Cover des Alice In Chains-Klassikers "Sickman" veröffentlicht. Das Stück stammt von "Dirt Redux", einem Tribut an das legendäre zweite Album der Grunge-Ikonen.

Bereits Anfang des Monats hatten Khemmis ihre Version von Alice In Chains' "Down In A Hole" vorgestellt. Das Stück war 1992 auf dem zweiten Album "Dirt" der Grunge-Pioniere erschienen. Es ist die Spitze des Eisbergs von "Dirt Redux", einer Tribute-Compilation, auf der alle 13 Tracks des Klassikers von Bands aus dem Sludge- und Stoner-Umfeld gecovert werden - darunter auch Thou, Low Flying Hawks und Forming The Void. "Dirt Redux" soll am 18. September via Magnetic Eye erscheinen.

Der nächste Vorab-Happen stammt von These Beasts, einem sludgigen Noiserock-Trio aus Chicago. Das knüpft sich "Sickman" vor, das den fünften Platz im Tracklistig einnimmt.

Die Band sagt über den Song: "Wir haben als Band noch nie ein Cover gespielt, erst recht keines für ein Album aufgenommen. 'Sickman' ist vielleicht eines der unkonventionellsten Stücke von Alice In Chains. Wir hatten anfänglich unsere Bedenken und haben einige Monate damit verbracht, darüber zu reden, wie wir das angehen, bevor wir das Stück überhaupt gelernt haben. Jetzt sind wir stolz darüber, dass wir geschafft haben, dass es nach These Beasts klingt und Hardcore-Alice-In-Chains-Fans es trotzdem genießen könnten."

Weiter sagt Sänger und Gitarrist Chris Roo: "Ich war ein Kind, als 'Dirt' und das Debüt 'Facelift' rauskamen und mochte die beiden Alben. Aber ich bin in Sachen AIC nicht richtig am Ball geblieben. Als Gitarrist habe ich immer respektiert und bewundert, was Jerry Cantrell macht. Er ist ein großartiger Gitarrist - im Gegensatz zu mir. Deshalb habe ich meinen Freund Dallas Thomas (Pelican, The Swan King, Asschapel), ein anderer Gitarrist, den ich bewundere, gefragt, ob er ein paar Leads auf der Aufnahme spielen kann. Er hat innerhalb von ein paar Stunden rausgehauen, was mich wahrscheinlich Tage oder Wochen gekostet hätte."

"Ich hatte seit vielen Jahren nicht mehr 'Dirt' aufgelegt, verinnerlichte aber im Zuge der Aufnahme das ganze Album erneut. Als Kind hatte ich gar nicht begriffen, wie düster die Texte von Layne Staley sind. Nachdem ich mich eine ganze Weile mit 'Sickman' beschäftigt hatte, brachte mich das Stück in eine merkwürdige Stimmung, während ich versuchte, die Zeilen immer und immer wieder in meinem Kopf zu interpretieren."

Stream: These Beasts - "Sickman" (Alice-In-Chains-Cover)

Cover & Tracklist: V. A. - "Dirt Redux"

01. Thou – "Them Bones"

02. Low Flying Hawks – "Dam That River"

03. High Priest – "Rain When I Die"

04. Khemmis – "Down In A Hole"

05. These Beasts – "Sickman"

06. Howling Giant – "Rooster"

07. Forming The Void – "Junkhead"

08. Somnuri – "Dirt"

09. Backwoods Payback – "God Smack"

10. Black Electric – "Iron Gland"

11. – (16) – – "Hate To Feel"

12. Vokonis – "Angry Chair"

13. The Otolith – "Would?"