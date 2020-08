VISIONS Premiere: Naked Giants streamen neues Album "The Shadow" vorab

Foto: Grayson Whitemire

Die Garage-Rocker Naked Giants veröffentlichen morgen ihr zweites Album "The Shadow". Bei uns hört ihr die neue Platte der Band aus Seattle schon jetzt.

Vor zwei Jahren veröffentlichten Naked Giants ihr aufgekratztes Debüt "Snuff", kurz darauf schoben sie die EP "Green Fuzz" mit diesem großartigen Jam gleichen Namens hinterher. Die drei Garage-Rocker aus Seattle waren damit viel unterwegs - entwickelten sich in dieser Zeit aber auch als Personen sehr weiter.

Am Ende steht nun die Veröffentlichung ihres zweiten Albums "The Shadow", das trotz aller Blödelei, die Naked Giants gern in ihren sympathischen Musikvideos unterbringen, sehr viel ernstere Themen behandelt. "Beim ersten Album waren wir einfach nur Teenager und jetzt denken wir viel mehr nach", sagt Sänger und Bassist Gianni Aiello im Interview in VISIONS 329. Die drei Freunde wollen sich viel stärker gegen die Missstände in ihrem Heimatland einsetzen und thematisieren das auch in ihren neuen Songs, wie etwa in dem zum Aktivismus aufrufenden "Take A Chance". "Unsere Musik ist inspiriert von diesen gesellschaftlichen Strukturen der Unterdrückung“, so Gitarrist Grant Mullen. "Wir müssen aufwachen, etwas tun und selbst bessere Menschen werden, um eine bessere Welt zu schaffen."

Naked Giants rütteln wach, indem ihre Musik dabei noch richtg Spaß macht. Das neue Album "The Shadow" könnt ihr ab sofort exklusiv hier streamen. Am Freitag, den 21. August erscheint es dann digital und auf CD, die Vinyl-Ausgabe zwei Wochen später am 4. September. Morgem lohnt sich außerdem ein Blick in unsere Verlosungsrubrik: Dort werdet ihr die Chance bekommen, ein Album zu gewinnen.

Album-Stream: Naked Giants - "The Shadow"