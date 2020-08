VISIONS Premiere: All Them Witches stellen neuen Song "Lights Out" vor

Foto: Joe Charlton

All Them Witches streamen mit "Nothing As The Ideal" einen neuen Auszug aus "Nothing As The Ideal", dem sechsten Album der Psychedelic-Blueser.

Am 4. September werden All Them Witches mit "Nothing As The Ideal" das bereits sechste Album seit 2012 veröffentlichen. Es ist das erste ohne Keyboarder Jonathan Draper und wurde in den legendären Abbey Road Studios Anfang März aufgenommen.

Bereits im Juni stellte die Psych-Blues-Band daraus mit "Saturnine & Iron Claw" erst den mäandernden Opener ihres Album vor, im Juli dann das folkig-countryeske "The Children Of Coyote Woman".

Mit "Lights Out" gibt es nun einen weiteren Teaser. Der Song ist einer der handlicheren der Platte - und der wohl düsterste, heavy-rockigste. Das Stück hat mit seinem beschwörerischen "Lights out"-Chant einen leichten Ghost-Anstrich und dazu gibt es einen dicht gewebten Schlagzeugteppich.

Stream: All Them Witches - "Lights Out"